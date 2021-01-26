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"Yeme içme sektörü, HES kodu ile faaliyete başlamalı"

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, restoran, kafeterya ve pastane gibi işletmelerin de HES kodu uygulaması zorunlu kılınarak bir an önce hizmet vermeye başlamasını talep ediyoruz" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Ocak 2021 Salı 14:15
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"Yeme içme sektörü, HES kodu ile faaliyete başlamalı"

İSTANBUL - Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, pandemi sürecinde faaliyetleri kapanan veya çalışmaları kısıtlanan restoran, kafe ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren işyerleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de vaka sayılarının artmasının ardından, restoran, kafeterya ve pastane gibi işletmelerin çalışmasına kısıtlama getirildiğini hatırlatan Başkan Çevikel, "Koronavirüs pandemisi nedeniyle faaliyetleri durdurulan işletmelerin vergi ödemelerinin mücbir sebep kapsamında ertelenmesi kararını yerinde buluyor ve önemsiyoruz. Fakat, işletmelerin önemli bir bölümünün ertelenen yükümlülükleri yerine getirecek maddi gücü yok. Bu anlamda gelen taleplerin değerlendirilmesi gerekiyor" dedi. 

İşletmelerin gelir elde edemedikleri ve mevcut sürecin ne zaman sona ereceği bilinmediği için elektrik, su, doğalgaz ve kira ödemelerinin durdurulması gerektiğinin altını çizen Başkan Çevikel, kira ödemelerinin sözleşme feshi ve tahliye sebebi olmaktan çıkartılması talepleri olduğunu hatırlatarak, bu taleplere kulak vermesi gerektiğini belirtti.

TÜGİAD Başkanı Çevikel, "Kamu kurum ve kuruluşlarda, AVM'lerde ve yurtiçi uçuşlardaki HES kodu ile giriş uygulamasının, kafe, restoran, pastane ve eğlence yerleri için de uygulamaya başlanarak, yeme-içme yerlerinin faaliyetlerine izin verilmesi, müşteriye masada servisin başlamasını talep ediyoruz. Yeme İçme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ve bu sektörden geçimini sağlayan insanların mağduriyetlerinin sona ersin istiyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yeme Içme SektörüHES KoduTÜGİAD
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