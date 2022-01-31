‘Yeşil Enerji’ dönüşümü 14 bin 110 ton karbondioksit salınımının önüne geçecek

İSTANBUL - ‘İşimin Enerjisi’ çatısı altında verimlilik ve tasarruf odaklı ürünlerle yenilenebilir enerji kullanımını artıran ve müşterilerinin sürdürülebilirlik hedeflerini önemseyen çözümler geliştiren Enerjisa Enerji; Sabancı Holding, Sabancı Üniversitesi ve Teknosa ile ‘Yeşil Enerji’ kullanımı için anlaşma imzaladı. İş birliği sayesinde, 2022 yılında üç kurum toplamda 8 bin 475 hanenin 1 yıllık elektrik enerjisi tüketimine denk gelen 25 bin 425 MWh’lık enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarından kullanarak, toplam 14 bin 110 ton karbondioksit salınımının önüne geçecek.





Yüzde 20’si halka açık olan ve ana sermayedarları Sabancı Holding ve E. ON SE olan, Türkiye’nin lider elektrik dağıtım ve perakende satış şirketi Enerjisa Enerji, ‘İşimin Enerjisi’ çatısı altında doğa dostu ve yenilenebilir enerjiye dayalı ürünleriyle müşterilerine enerji tüketiminde tasarruf sağlayan çözümler sunuyor. Enerjisa Enerji bu kapsamda ; Sabancı Holding Sabancı Üniversitesi ve Teknosa’ya yüzde 100 ‘Yeşil Enerji’ tedariği sağlayarak doğanın korunmasına katkı sağlayacak önemli bir iş birliğine imza attı.





İş birliği kapsamında Sabancı Holding ve Sabancı Üniversitesi kullandıkları enerjinin tamamını, Teknosa ise Enerjisa abonesi olduğu tüm mağaza ve yerleşkelerinde enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan karşılayacak. Şirketler bu anlaşma ile temiz enerji kaynaklarının genel alanlarda kullanımını teşvik ederken aynı zamanda ülkemizin enerjiye kesintisiz erişimi ve kaynak çeşitlendirilmesini güçlendirerek, arz güvenliğinin garantilenmesine de katkı sağlayacaklar.





Şirketin konuyla ilgili yayımladığı yazılı açıklamada, şöyle denildi:





“Sabancı Holding, anlaşma kapsamında 2022 yılında kullanması beklenilen yaklaşık 11 bin 000 MWh’lık enerjinin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacak. Sabancı Topluluğu’nda sürdürülebilirlik anlayışı Holding’den şirketlere yayılarak Topluluğun paydaşlar için yarattığı, başta ekonomik olmak üzere farklı alanlardaki değeri uzun vadeli hale getirmeye aracı oluyor.





“Türkiye'de bir ‘Dünya Üniversitesi’ olma hedefiyle kurulan ve ‘Birlikte yaratmak ve geliştirmek’ anlayışını misyon edinen Sabancı Üniversitesi ise, gerçekleştirdiği Yeşil Enerji Anlaşması ile şebekeden kullandığı enerjinin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacak. Buna göre 2022 yılında üniversite, 5 bin 980 MWh’lık elektrik enerjisi kullanımını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacak. Türkiye’de ve yurt dışında pek çok üniversite tarafından örnek alınan Tuzla kampüsünde ayrıca Enerjisa ile birlikte kurulumunu gerçekleştirdiği ve toplam elektrik ihtiyacının yüzde 60’ını karşıladığı Güneş Enerjisi Santrali ile Kojenerasyon sistemi de bulunuyor. Sabancı Üniversitesi Tuzla kampüsü, 170 binin üzerinde bitkinin ve doğal bir göletin bulunduğu; kendi enerjisini üreterek elde ettiği tasarrufla tüm enerji kullanımını yüzde 100 yeşile dönüştüren bir kampüs özelliğine sahip.





“Teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markası Teknosa ile geçtiğimiz günlerde LED aydınlatma dönüşüm uygulaması gerçekleştirerek çevreye saygılı bir yaklaşımla önemli bir iş birliğine daha imza attık. Ayrıca Teknosa, binalarında ve mağazalarında yüzde 100 Yeşil Enerji kullanımına da başlıyor. 2022 yılında kullanılması beklenilen 8 bin 505 MWh’lık enerjinin tamamını Yeşil Enerji’den karşılayacak olan Teknosa, sürdürülebilirlik alanında adımlar atarken, müşteri deneyimini de sürekli olarak iyileştiriyor.





“’İşimin Enerjisi’ çatısı altında sunduğu ürünlerle müşterilerinin enerji tüketimine tasarruf sağlayarak yenilenebilir enerji kullanımını arttıran yenilikçi çözümler sunan holdingimiz, müşterilerinin sürdürülebilirlik hedeflerini de önemseyerek daha yeşil bir dünya hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. ‘İşimin Enerjisi’ kapsamında elektrik tedarikinin yanı sıra sunulan çözümler ile sanayi, kamu ve iştirakleri, turizm ve sağlık sektörleri gibi birçok alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların hayatını kolaylaştıracak olan güneş enerjisi sistemleri, LED aydınlatma dönüşümü, enerji verimliliği uygulamaları, elektrikli araç şarj istasyonu yönetimi ve yeşil enerji sertifikasyonu gibi birçok alanda sürdürülebilirlik hizmeti sağlanıyor.”