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Ziraat Bankası 1,3 milyar dolarlık sendikasyon kredisi temin etti

Ziraat Bankası, 1,3 milyar dolarlık sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi temin etti.

07 Nisan 2023 Cuma 12:00
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Ziraat Bankası 1,3 milyar dolarlık sendikasyon kredisi temin etti
İstanbul

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka, 423 milyon dolar ve 779 milyon avro olmak üzere toplamda 1,3 milyar dolarlık sendikasyon kredisi temin ederek, geçen yıl sağladığı krediyi yüzde 103 oranında yeniledi.

İki dilimden oluşan 367 gün vadeli kredinin koordinatörlüğünü Abu Dhabi Commercial Bank PJSC ve Emirates NBD Capital Limited gerçekleştirirken, Emirates NBD Capital Limited ve Standard Chartered Bank sürdürülebilirlik koordinatörleri olarak görev aldı.

Küresel belirsizliklerin ve gelişmiş ülke kaynaklı bankacılık risklerinin artış gösterdiği zorlu piyasa koşullarına karşın 25 ülkeden 52 bankanın yüksek ilgisiyle yenilenen kredi, Türkiye'de bir banka tarafından tek seferde sağlanan, en büyük ve en geniş katılımlı sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi olma özelliğini taşıyor.

Kredi anlaşması çerçevesinde, şubatta yaşanan depremin etkilerinin azaltılması amacıyla devreye alınan Deprem Destek Paketleri kapsamında kullandırılan krediler sürdürülebilirlik performans kriteri (ESG KPI) olarak belirlendi.

"Türk bankacılık sektörüne ve Ziraat Bankası'na güvenin bir yansıması"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, küresel resesyon endişelerinin arttığı, jeopolitik koşullardaki belirsizliğin sürdüğü ve gelişmiş ülke bankacılık risklerinin ön plana çıktığı piyasa koşullarına rağmen, sendikasyon kredisine bu yıl farklı coğrafyalardan 13 yeni bankanın iştirak ettiğini ve toplamda 52 uluslararası bankanın katıldığını bildirdi.

Deprem Destek Paketi kredilerinin sürdürülebilirlik kriteri olarak belirlenmesine işaret eden Çakar, "Bu konuda uluslararası muhabir bankaların da sürece duyarlılığını ve yapmış oldukları sosyal katkıyı memnuniyetle gözlemledik." değerlendirmesinde bulundu.

Çakar, sendikasyon kredisine gösterilen yoğun ilginin, sağlam finansal yapıya, istikrarlı büyümeye ve etkin risk yönetimine sahip Türk bankacılık sektörüne ve sektörün en büyük oyuncusu olan Ziraat Bankası'na güvenin bir yansıması olduğunu vurguladı.

Temin ettikleri bu kaynakla dış ticaretin finansmanına katkı sağlamayı sürdüreceklerini kaydeden Çakar, şu ifadeleri kullandı:

"Çok iyi biliyoruz ki kararlı ve etkin finansal aracılık yaklaşımımız ile sorumlu ve sürdürülebilir bankacılık anlayışımız, bireyler ve şirketlerin finansman ihtiyaçlarını karşılayarak ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya devam edecektir. Son yıllarda artan dış ticaret payımızı, dış finansmanda derinleşme ve çeşitlendirme yönünde atacağımız adımlarla ileriye taşımayı ve muhabir bankalar, uluslararası yatırımcılar ve tüm dış paydaşlarımızla yakın iş birliğimizi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtmek isterim. Bu vesile ile başta koordinatör bankalarımız olmak üzere, bu büyük krediye destek olan tüm muhabir bankalarımıza teşekkür ediyorum."

AA

Son Güncelleme: 07.04.2023 12:04
Anahtar Kelimeler:
SendikasyonkredisiAlpaslan ÇakarZiraatBankası
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