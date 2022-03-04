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"ZORLU KOŞULLARA RAĞMEN BÜYÜMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Güvenlik, temizlik, yönetim ve sigortacılık sektöründe 24 yıldır faaliyet gösteren Asil Grup istikrarlı olarak büyümeye devam ediyor.

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
04 Mart 2022 Cuma 14:37
"ZORLU KOŞULLARA RAĞMEN BÜYÜMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ"

HABER: DİNÇER KARACALAR

Trakya Bölge Müdürlüğünü de geçtiğimiz ay faaliyete açtıklarını belirten Asil Grup Yönetim Kurulu Başkanı Asil Bostancı, çalışmalarını ve hizmetlerini genişleterek ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Sektörde seyreden ekonomik değişikliklere ve zorlu koşullara rağmen büyümeye devam ettiklerini ifade eden Bostancı,” Asil Grup olarak; güzel bir geleceğe, iyiye ve başarıya olan inancımız bizleri ileriye taşıyan en önemli güç oldu. İstikrarlı yükselişimizle sektörde önemli projelere öncülük etmeye devam ediyoruz. 2021 yılını güvenlik, temizlik, yönetim ve sigorta alanındaki faaliyetlerimizle büyüyerek tamamladık. 2022 yılının başlarında Trakya Bölge müdürlüğümüzü Çerkezköy’de açarak faaliyet sahamızı genişlettik. Güvenlik, yönetim hizmetleri, temizlik ve sigorta alanlarında bu bölgede de profesyonel iş modelimiz ve tecrübeli kadromuz ile hizmet vermeye başladık. Hedefimiz büyümeyi sürdürerek sektörde seyreden ekonomik değişikliklere ve zorlu koşullara rağmen ülke ekonomisine katkı sağlamaktır” dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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