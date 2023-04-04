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Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlıyor

SEDDK, zorunlu trafik sigortası için hazırladığı iş planının ilk bölümünü devreye alırken, basamak sisteminden aylık artış oranına kadar birçok değişiklik 1 Mayıs’ta uygulamaya girecek.

04 Nisan 2023 Salı 14:10
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Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlıyor
İstanbul

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Konuya ilişkin SEDDK'den yapılan açıklamaya göre, trafiğe kayıtlı tüm araçlar için zorunlu bir poliçe türü olan trafik sigortasında yapısal sorunların çözümü ve sürdürülebilir fiyatlama için SEDDK, ilgili paydaşlarıyla hazırladığı yol haritasının ilk adımını attı.

Yapılan değişiklikle iyi sürücünün ödüllendirildiği, kötü sürücünün daha fazla prim ödeyerek cezalandırıldığı 9 basamaklı sisteme geçiş yapıldı. Çok riskli sürücüler için 0. basamak ve 7. basamakta olup 5 yıldır kaza yapmayan iyi sürücüler için 8. basamak sistemi ile hem daha hakkaniyetli bir uygulamaya geçiliyor hem de sürücü davranışlarının disipline edilmesiyle trafik kazalarının azaltılması amaçlanıyor.

Aylık artış oranlarında indirim

Hayata geçen dinamik basamak sisteminde hasar/prim oranlarında revize yapılırken, azami primlerdeki aylık artış oranı, Hazine ve Maliye Bakanlığının Orta Vadeli Program'da belirttiği enflasyon hedeflemesine paralel şekilde değiştirilerek yüzde 4,75'ten yüzde 2'ye düşürüldü ve hükümetin enflasyonla mücadelesine katkı sağlandı.

Hasarlı araç onarımında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yerli ve milli üretim vizyonu kapsamında hayata geçireceği orijinale eş değerliği belgelendirilmiş parçaların kullanımı teşvik edilecek. Eş değer parça kullanımı halinde hasar maliyetlerinde yaşanacak düşüş tarifeye yansıtılacak ve baz tarifede indirim yapılacak. Ayrıca, başta Türkiye'nin otomobili Togg olmak üzere yüzde 100 elektrikli araç sahiplerinin zorunlu trafik sigortası fiyatlaması aşamasında pozitif bir ayrışma yapılarak yüzde 10 prim indirimi uygulanacak.

Zorunlu trafik sigortası ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla isteğe bağlı olarak en az 6 taksit imkanı getirilirken, taksitle ödeme olması halinde şirketlerin sigortalıya yüzde 10 olarak sunduğu ek teminat uygulaması yüzde 20 olarak revize edildi. İptal edilen poliçelerde ise asgari acente komisyonu olarak alınan tutar 32 TL'den 200 TL'ye yükseltildi.

Bu arada, basamak sisteminden aylık artış oranına kadar birçok değişiklik sigorta başlangıç tarihi 1 Mayıs 2023 ve sonrası olan poliçelerde uygulanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Zorunlutrafiksigortası
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