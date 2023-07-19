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İlk belirlemelere göre, deprem can veya mal kaybına neden olmadı.

Sarsıntıyı hisseden sakinler evlerini terk ederek panik içinde sokağa döküldü.

El Salvador 'a komşu ülkeler Honduras, Nikaragua ve Guatemala'da hissedilen deprem, halk arasında korkuya yol açtı.

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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,5 büyüklüğündeki deprem in merkez üssünün, ülkenin Intipuca bölgesinin 43 kilometre güneyi olduğunu açıkladı.

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