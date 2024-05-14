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Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan A.K. tedavisinin ardından taburcu edildi.

Koridorda bekleyen A.B. daha sonra sınıftan çıkan öğretmenini bıçakla yaraladı.

Bunun üzerine A.K, öğrencisinin sınav kağıdını alarak sınıftan çıkardı.

İddiaya göre, bir ortaokulda sosyal bilgiler öğretmeni A.K, mazeret sınavı yaptığı 8. sınıf öğrencisi A.B'nin kopya çektiğini fark etti.

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