DIYARBAKIR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında, geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütülüyor.

Proje birçok çalışmaya ilham olurken, geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla yapılan çalışmalarla çevre bilinci de aşılanıyor.

Bu kapsamda, Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsünde elektrik tesisatı yenilenirken açığa çıkan eski bakır kablolar, usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından geri dönüşüme kazandırıldı.

'Kuyumculuk atölyesi' ve 'Yarı değerli taşlar atölyesi'ndeki usta öğreticiler ve kursiyerler açığa çıkan atık bakır kabloları titiz bir çalışma ve büyük emekle tasarım takılara dönüştürdü.

Soyulan, eritilen ve kalıplarda plakalara dönüştürülen bakır, doğadan toplanan ve atölyelerde işlenen yarı değerli taşlarla buluşturularak usta ellerde 40'ı aşkın kolye, küpe, yüzük ve bilezik hazırlandı.

Özel tasarım takılar, enstitünün mağazasında ve sosyal medya hesabından satışa sunulacak.

'Atık kablolardan sanatsal değeri yüksek ürünler elde ediyoruz'

Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ufuk Yakut, AA muhabirine, yürütülen projelerle el sanatları alanındaki güzellikleri ortaya çıkarmanın yanı sıra katma değeri yüksek ürünler de ortaya koyduklarını söyledi.

Atölyelerde el sanatları alanında çalışmalar yaparken 'sıfır atık' temasını merkeze aldıklarını ifade eden Yakut, 'Atık kablolardan sanatsal değeri yüksek ürünler elde ediyoruz. Çevre bilinci konusunda duyarlılığı artırmak isterken ekonomiye de katkı sunuyoruz.' dedi.

Yakut, atık bakır kablolarla birlikte yarı değerli taşları da takılarda kullandıklarını, Diyarbakır'ın tescilli el işçiliği olan kişniş ve hasır temasını da yoğunlukla işlediklerini belirtti.

Çalışmalarda 'minimum atık', 'maksimum kar' yaklaşımı

Enstitüde kuyumculuk teknolojisi öğretmeni Sevcan Aydoğan, kuyumculuk atölyesinde her yıl farklı projeleri hayata geçirdiklerini, bu projeleri 'minimum atık', 'maksimum kar' sloganıyla uyguladıklarını dile getirdi.

Aydoğan, bu sene enstitüde tadilattan çıkan elektrik kablolarını sanat eserlerine dönüştürmeye karar verdiklerini anlatarak, yaptıkları çalışmaya ilişkin şu bilgiyi verdi:

'Öncelikle kabloların içerisindeki bakırları çıkarmamız gerekiyordu. Bakırlar çıkarıldıktan sonra ocakta eritildi. Eritilen bakırı plaka haline getirmek için kalıplara döktük. Sonrasında yapacağımız takıya göre plakayı inceltip, tasarıma göre de plakamızı işlemeye başladık. Kolye, broş, küpe gibi aksesuarların hepsini çalışıyoruz. Ustalarımızın elinde atık durumdaki kablolar sanat eserine dönüşmüş oluyor. Kadınlarımız zarif bir takı ve aksesuar olarak kullanmaya başlıyor.'

Çalışmada yer alan usta öğreticilerden Hicran Karaman da 'sıfır atık' temasıyla atık olarak görülen malzemelerden güzel ürünler hazırlanabildiğini, bu düşünceyle elektrik tesisatının eskidiği için atılacak bakır kablolarını geri dönüşüme kazandırdıklarını kaydetti.

Muhabir: Bestami Bodruk