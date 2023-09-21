Haber: Damla Oya Erman

Elon Musk, popun hükümdarı olan kişinin kim olduğunu biliyor ve onun gücünün kendisi için ne yapabileceğini biliyor. X'in milyarder sahibi, Çarşamba günü Taylor Swift'e, eski adıyla Twitter olan sosyal medya platformunda müziğini paylaşması için yalvarmak zorunda kaldı.

Musk, Swift'e bir X gönderisinde "X platformunda bazı müzik veya konser videolarını doğrudan paylaşmanızı öneriyorum" dedi.

Musk, Swift'in 20 Eylül'deki X gönderisine yanıt veriyordu. Swift, yaklaşan albümü "1989 (Taylor'ın Versiyonu)" için arka kapakları ve şarkı listesini duyurduğu gönderiydi.

Bu albüm, Swift'in 2014 yılında ilk kez yayımlanan beşinci albümünün yeniden kaydıdır. Ayrıca Swift'in "Taylor'ın Versiyonu" serisinin dördüncü bölümüdür ve "Fearless", "Red" ve "Speak Now" albümlerini takip ediyor.

Sosyal medyada albümü tanıtmanın yanı sıra Swift, hayranlarının çözmeleri için bir dizi bulmaca oluşturmak için Google ile işbirliği yapmıştır. Bulmacaları çözmek, "1989" için daha önce yayımlanmamış şarkıların ortaya çıkarılmasına yol açacaktır, ki bu şarkılar yeni albüme dahil edilecektir.

Ancak bulmaca özelliği, başlatılmasından saatler sonra teknik sorunlar yaşamıştır.

Musk'ün Swift'e yaptığı teklif, X'i yıldız gücünü kullanarak tanıtmaya çalıştığı birçok kezden biridir.

Musk daha önce İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve başkan adayı Ron DeSantis gibi siyasi figürleri platformuna çekmeyi başarmıştır. Ayrıca eski Fox News sunucusu Tucker Carlson'ın X'teki şovunu desteklemiştir.