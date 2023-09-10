Haber: Damla Oya Erman

Grisham, perşembe günü, bölgedeki son silahla ilgili ölümlere yanıt vermesi gerektiğini söyledi. Açık ve gizli taşımanın askıya alınması, acil bir halk sağlığı emri olarak sınıflandırıldı.

"Lujan Grisham, "New Meksikalılar kalabalıklarda olmaktan, çocuklarını okula götürmekten, bir beyzbol oyununu terk etmekten korktuklarında, varoluş hakları her köşede şiddet tehlikesi tarafından tehdit edildiğinde, bir şeyler çok yanlış gidiyor" dedi.

Musk, X adlı platformda yaptığı bir gönderide Grisham'ın eylemlerini yasa dışı olarak nitelendirdi

"Herkesin açık olması gereken bir şeyi belirtme riskine girerek, Anayasa'yı kasıtlı olarak ihlal etmek son derece yasa dışıdır," dedi Musk. "Bu kişi ne kadar sürede görevden alınabilir?"

Siparişi ihlal eden kişiler, valinin sözcüsü Caroline Sweeney'e göre medeni cezalara ve 5.000 dolara kadar para cezasına tabi olabilirler.

Grisham, emri uygulamakla görevli olan devlet polisinin sorumlu olacağını söyledi

Bernalillo County Şerifi John Allen, sipariş verildikten sonra endişelerinin olduğunu söyledi.

"Aciliyeti anladığımı ve takdir ettiğimi, geçici yasağın anayasamızın temelini sarsmaya meydan okuduğunu, yemin ettiğim bir anayasayı savunmam gerektiğini anladım" dedi Allen. "Yasalara uyan vatandaşların anayasal haklarından yoksun bırakılmasından kaynaklanabilecek medeni sorumluluk çatışmalarına ve yasa koyucuların anayasal öz savunma haklarına son verme potansiyel risklerine dikkat etmekteyim."

Cumhuriyetçi milletvekilleri Stefani Lord ve John Block cumartesi günü Grisham'ın görevden alınmasını istediklerini açıkladılar

"Grisham'ın görevden alınma sürecinin başlatılmasını istiyorum" dedi Lord. "Bu, isteksiz bir halk üzerine radikal ve ilerici bir ajandanın dayatılma çabasının iğrenç bir girişimidir. Grisham, suçun temelini ele almak yerine, yasal silah sahiplerinin haklarını sınırlıyor. Grisham bile bu acil durum emrinin suçluları silah taşımaktan veya kullanmaktan alıkoyamayacağına inanıyor; bu, yalnızca New Mexico'luları şiddet suçlarına karşı savunma hakları olmayacakları için tehlikede bırakacağını temel bir itiraf."