Haber: Damla Oya Erman

Musk, İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog ile Pazartesi günü yapacağı görüşme öncesinde, sosyal medya platformu X üzerinden desteklediği antisemitik bir komplo teorisine dair eleştirilerle karşı karşıya.

Musk'ın ziyareti, özellikle Hamas'ın gerçekleştirdiği terör saldırısı sonucu rehin alınan ailelerin temsilcilerinin de katılacağı bir toplantıyla gerçekleşecek. Toplantıda, 7 Ekim'deki terör saldırısının dehşeti ve halen rehin tutulanların yaşadığı acı ve belirsizlik vurgulanacak.

Musk'ın antisemitizmi desteklediği yönündeki tartışmalı açıklamalar, X platformunda yapılan paylaşımlarla gündeme gelmiş ve Beyaz Saray tarafından kınanmıştı. Birçok büyük marka, reklam harcamalarını durdurarak platformla olan ilişkilerini kesme kararı almıştı.

Musk, bu süreçte yaptığı açıklamalarda ırkçılıkla suçlanmış ve antisemitizmle suçlamalara karşı çıkarak geri adım atmamıştı. Ancak, geçtiğimiz hafta yaptığı paylaşımlarda antisemitik olmadığını belirtti.

Bu olaylar, X platformu için ticari bir krize dönüşmüş durumda. En az on iki büyük marka, Musk'ın açıklamalarının ardından reklam harcamalarını durdurdu. Disney, IBM, Fox Sports ve Avrupa Komisyonu gibi önemli markalar, X platformuyla ilişkilerini gözden geçirme kararı aldı.

X platformu, özellikle antisemit içeriğin yaygınlığı nedeniyle daha önce de eleştirilmişti. Musk, geçen yıl Anti-Defamation League (ADL) ve Center for Countering Digital Hate gibi kuruluşların raporlarına karşı çıkarak, bu eleştirilere yanıt vermişti.

Musk'ın İsrail ziyareti, Hamas ile yaşanan çatışmanın geçici bir ateşkese evrildiği bir döneme denk geliyor. Ateşke kapsamında Hamas, 58 rehineyi serbest bırakırken, İsrail 117 Filistinli mahkumu salıverdi. Herzog, ateşkesin uzatılabileceğini ancak Hamas'ın daha fazla rehine serbest bırakma kararına bağlı olduğunu belirtti.