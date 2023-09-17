Haber: Damla Oya Erman

Elon Musk'ın mizacı oldukça dalgalı ve ona yakın olanlar "şeytan modu"ndan korkuyor. Musk'ın biyografisi, "Birçok zihninin ve birçok oldukça farklı kişiliğinin olduğunu" söyleyen Grimes tarafından açıklanıyor. "Bu kişilikler arasında çok hızlı bir şekilde geçiş yapıyor. Odadaki hava değişiyor gibi hissedersiniz ve aniden tüm durum başka bir duruma geçer." Isaacson, Musk ile geçirdiği süre boyunca milyarderin duygusal dalgalanmasını da gözlemlediğini, "ışık ve karanlık, yoğun ve aptal, duygusuz ve duygusal" arasında geçiş yaptığını belirtiyor.

Grimes, "Takıldığımızda, doğru Elon ile olduğumu kontrol ediyorum," diyor. "O kafasındaki adamlar var ki, onlar beni sevmiyorlar ve ben onları sevmiyorum." Bunlar, onun "Burning Man için hazır olan ve kanepe üstünde uyuyacak, konserve çorba yiyecek ve rahat olacak" versiyonundan ve "şeytan modu"ndan - "karanlığa geçtiğinde ve beynindeki fırtınaya geri çekildiğinde" olduğu söyleniyor.

Bu dönemlerde, Musk'ın Isaacson'a göre çalışanlarına öfkesini salması veya çalışma dalgası başlatmasının muhtemel olduğu belirtiliyor. Grimes, "şeytan modu" ile ilişkilendirilen karanlıkla birlikte "işleri hallederken" olduğunu söylüyor. Elon Musk'ın babası, kişiliği ve dünya görüşünü büyük ölçüde etkiledi. Elon Musk'ın babası Errol Musk, apartheid döneminde Güney Afrika'da gençliğini geçiren teknoloji milyarderi Elon Musk'ın babasıdır. Elon Musk'ın babası ile ilişkisi, onun kişiliğini ve dünya görüşünü etkiledi.

Kitapta sık sık karşımıza çıkan karakterlerden biri Elon Musk'ın babası Errol Musk'tır. Biyografi, Elon Musk'ın babasının ona zulmettiğini iddia ettiği olayların tanımlamalarıyla doludur (bu iddiaları reddeden Errol Musk), ayrıca Elon Musk'ın eski kız arkadaşları ve eşlerinin, Errol Musk'ın oğlunun kişiliğini ve dünya görüşünü nasıl etkilediği hakkındaki yorumları da yer almaktadır. Ebeveynleri boşandıktan sonra, Elon Musk önce annesiyle yaşadı, ardından 10 yaşından itibaren Pretoria'da babasıyla yaklaşık yedi yıl yaşadı.

Kardeşi Kimbal Musk, babalarının "sıfır merhamet" ve sık sık "delirdiğini" söyledi. Elon Musk, "O her şeyi nasıl berbat hale getireceğini iyi biliyordu," dedi Isaacson'a. Elon Musk'ın annesi Maye Musk, oğlu "babası olabileceğinden" korktuğunu söyledi. Elon ve Kimbal Musk artık babalarıyla konuşmuyorlar, Isaacson yazdı. Ancak, babasıyla geçirdiği yıllar, kitaba göre Elon Musk'ın kişiliğini şekillendirmiş gibi görünüyor. "Sanırım çocuklukta hayatın acı olduğuna dair bir şekilde koşullandı," dedi Elon Musk'ın eski kız arkadaşı Grimes Isaacson'a.

Ayrıca, babasının Güney Afrika'daki apartheid döneminde yaptığı işler hakkındaki görüşleri de ona ilham vermiş olabilir. Elon Musk, bu dönemde apartheid karşıtı bir aktivist olarak tanınmıştır. Elon Musk'ın çocukluğunda dikkat çeken bir başka özellik, hiperaktif olmasıdır. Biyografi, Musk'ın çocukluğunun bazen zorlu ve sıkıcı olduğunu, ancak aynı zamanda yaratıcı ve meraklı bir çocuk olduğunu göstermektedir. Isaacson, Musk'ın hiperaktifliğini ve sürekli olarak yeni şeyler öğrenme isteğini vurgular. Musk'ın çocukluğunda sık sık kitap okuduğunu ve bilgisayar programlamaya ilgi duyduğunu belirtir.

Ayrıca, Musk'ın genç yaşlarda girişimcilikle ilgilendiği ve çeşitli küçük işlerle uğraştığı anlatılır. SpaceX ve Tesla gibi şirketleri kurmadan önce, Musk'ın çocukluğunda başladığı bu merak ve girişimcilik ruhu onun kariyerinin temelini atmış gibi görünüyor. Musk'ın çocukluk yıllarında yaşadığı bir diğer önemli deneyim, Güney Afrika'da apartheid dönemi olarak bilinen dönemde büyümesidir. Biyografi, bu dönemin Musk'ın dünya görüşünü ve sosyal aktivizmini nasıl etkilediğini inceler.

Isaacson, Musk'ın apartheid karşıtı bir aktivist olarak bilindiğini ve bu dönemde ırk ayrımcılığına karşı duyarlılık geliştirdiğini belirtir. Apartheid dönemi, Musk'ın adalet ve eşitlik konularındaki tutkusunu şekillendiren önemli bir faktör olarak gösterilir. Musk'ın çocukluğunda yaşadığı zorluklar ve deneyimler, onun ilerleyen yıllarda büyük başarılar elde etmesinde ve dünyayı değiştiren teknolojilere imza atmasında etkili olmuş gibi görünmektedir.

Biyografi, Elon Musk'ın kişisel hayatına ve iş dünyasındaki başarılarına odaklanıyor. Musk'ın çocukluğu, ailesi, eğitimi ve girişimci yolculuğu gibi önemli yaşam olaylarına derinlemesine bir bakış sunar. Ayrıca, Musk'ın SpaceX, Tesla, Neuralink ve The Boring Company gibi şirketlerini nasıl kurduğu ve yönettiği hakkında ayrıntılı bilgiler içerir. Biyografi, Musk'ın çoğu insan için sıradışı olarak kabul edilen iş etiği, hırsları ve geleceğe dair büyük vizyonları üzerine de odaklanır. Aynı zamanda, Musk'ın kişisel zorluklarını ve başarılarına giden yoldaki engelleri de ele alır.

Elon Musk'ın yaşam hikayesi, girişimciliğe ilgi duyanlar ve teknoloji dünyasına ilgi duyanlar için ilham verici bir kaynak olabilir.