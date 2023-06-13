BAKÜ AA- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, UNESCO tarafından koruma altına alınan İçerişehir ile TİKA'nın desteğiyle faaliyete geçirilen Aile Hazinesi'ne Akan Destek Merkezi ve DOST Kapsayıcı Gelişim ve Yaratıcılık Merkezi'ne ziyaretlerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan'a giden Emine Erdoğan'a ziyaretinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva eşlik etti.

Emine Erdoğan, ilk olarak UNESCO tarafından koruma altına alınan, pek çok farklı kültürün izlerini taşıyan ve "Bakü'nün tarihi çekirdeği" olarak anılan İçerişehir'e ziyaret gerçekleştirdi.

Burada, TİKA'nın desteğiyle faaliyete geçirilen Aile Hazinesi'ne Akan Destek Merkezi'nde incelemelerde bulunan Erdoğan yetkililerden bilgi aldı. Emine Erdoğan, incelemelerinin ardından İçerişehir'in tarihi sokaklarında yürüyüş yaptı.

Emine Erdoğan, daha sonra Mihriban Aliyeva'nın girişimiyle, şehit aileleri, engelliler, öksüz ve yetim çocuklarla dar gelirliler için kurulan DOST Kapsayıcı Gelişim ve Yaratıcılık Merkezi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan'a, yetkililer tarafından merkez hakkında bilgi verildi.

Ziyaretlerin ardından Emine Erdoğan, Mihriban Aliyeva ile Gençlik Sarayı'ndaki heyetlerarası akşam yemeğine katıldı.

Emine Erdoğan, İçerişehir ve Aile Hazinesi'ne Akan Destek Merkezi ziyaretlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Azerbaycan Devlet Başkanı'nın eşi, dostum Mihriban Aliyeva ile Bakü'nün tarihi çekirdeği İçerişehir'i ziyaret ettik. En eski yerleşim yeri olarak UNESCO tarafından koruma altına alınan bu müstesna bölge, pek çok farklı kültürün izlerini taşıyor. TİKA'nın desteğiyle faaliyete geçirilen Aile Hazinesi'ne Akan Destek Merkezini (ABAD) inceleyerek yetkililerden bilgi aldım. Proje ile Azerbaycan'da geleneksel el sanatları yaşatılıyor, dünyaya tanıtılıyor ve aile ekonomisine katkı sağlanıyor. Emek emek işlenmiş eserlerin her birine hayranlık duymamak elde değil. Hem ülkenin hem de Türk kültürünün markalaşması adına bu projeyi hayata geçiren herkesi gönülden tebrik ediyorum."

Emine Erdoğan, DOST Kapsayıcı Gelişim ve Yaratıcılık Merkezi ziyaretine ilişkin de şu paylaşımı yaptı:

"Mihriban Aliyeva Hanımefendi ile DOST Kapsayıcı Gelişim ve Yaratıcılık Merkezi’nde birbirinden özel çocuklarımızın misafiri olduk. Engelli bireylere, dezavantajlı çocuklar ile Karabağ Zaferi şehit ve gazi çocuklarına yönelik kurulan merkezde 14 sanat dalında eğitim veriliyor, sosyal ve psikolojik destek sağlanıyor. Kardeş ülke Azerbaycan’ın evlatlarının burada yeteneklerini geliştirirken huzurlu ve mutlu olduklarını görmekten memnuniyet duydum. Bizim için hazırladıkları müzik şöleni ile günümüze neşe kattılar. İnsanlığın ortak emaneti çocuklara sevgi ve şefkat çatısı olan merkezin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."