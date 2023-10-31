İstanbul

Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler İnsani Yerleşim Programı UN-Habitat tarafından her yıl farklı bir kentte kutlanan ve bu yılki kutlamalar kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde "Herkes için sürdürülebilir kentsel geleceğin finansmanı" temasıyla bir otelde düzenlenen "Dünya Şehirler Günü" programına katıldı.

Buradaki konuşmasına, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği acımasız saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Erdoğan, insanlığın çok karanlık günlerden geçtiğini, masum insanlara yönelik günlerdir aralıksız devam eden saldırıların, vicdanlarda onulmaz yaralar açtığını ifade etti.

Emine Erdoğan, kadın-çocuk, yaşlı-genç, Müslüman-gayrimüslim ayırt etmeksizin, hak hukuk gözetmeksizin, dünyanın gözü önünde bir kıyım gerçekleştirildiğini belirterek, "Filistin'de yalnızca siviller hayatını kaybetmiyor, insanlığın ortak vicdanı ve ortak umudu da pervasızca yok ediliyor. Nefretin, savaşın ve düşmanlığın hızla yayıldığı bugünlerde barış ve adaleti tesis edecek, birlikte yaşama kültürünü pekiştirecek girişimlere hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var. Bu zulmün bir an önce sona ermesini, bölgenin barış ve huzura kavuşmasını yürekten diliyorum." diye konuştu.

"İklim krizine karşı elimizde büyük bir güç var, sahip olduğumuz bu an"

Şehirleri "insanın medeniyet yolculuğunda geliştirdiği düşünce birikiminin bir ürünü, anlam dünyasının bir tezahürü" şeklinde tanımlayan Erdoğan, şehirlerin yalnızca bireyleri bir araya getirmekle kalmadığını, sakinlerinin ortak geliştirdiği kültür ve medeniyeti de somut bir biçimde ortaya koyduğunu, bu düşünceyle şehirlerin, yaşayanlarının kimliğinden bağımsız düşünülemeyeceğini aktardı.

Erdoğan, kentleşmenin durdurulamaz bir hızda arttığı modern dünyada şehirlerin öneminin farklı bir boyut kazandığını belirterek, araştırmaların 2050 yılına kadar her 10 kişiden 7'sinin şehirlerde yaşayacağını ortaya koyduğunu dile getirdi.

Hızlı kentleşmenin birçok kriz ve sınamayı da beraberinde getirdiğini aktaran Erdoğan, bunun ortaya çıkardığı en önemli sorunlardan bir tanesinin dünyayı "kaynayan bir küreye" çeviren iklim değişikliği olduğuna dikkati çekti.

Dünü ve geleceği konuşmaktan ziyade şimdiye odaklanmak gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Çevremizi hızla dönüştüren iklim krizi ve beraberinde getirdiği sayısız soruna karşı ise elimizde büyük bir güç var, sahip olduğumuz bu an." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, 2030'u beklemeden sürdürülebilirliğin, adaletin ve refahın hüküm sürdüğü şehirleri ve yaşamı herkes için tesis etme vakti olduğunu belirterek, bu konuda her insana sorumluluk ve görev düştüğüne işaret etti.

"Sizleri, Sıfır Atık Hareketi'ne destek vermeye davet ediyorum"

Her sınama ve zorluğun mutlaka içinde bir çözüm ve gelişim potansiyeli de barındırdığını dile getiren Erdoğan, iklim krizini derinleştiren kentlerin, aynı zamanda dünya nüfusunun yarısından fazlasına ve küresel gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 80'ine sahip eşsiz birer potansiyel kaynağı olduğunu söyledi.

Emine Erdoğan, yaşam merkezlerinde yapılacak her değişikliğin, sürdürülebilir ve müreffeh geleceğe doğru atılmış önemli bir adım niteliğinde olduğunun altını çizerek, şunları paylaştı:

"Türkiye'de, 6 sene önce başlattığımız Sıfır Atık Projesi bizim için bu potansiyelin açık bir ispatı oldu. Geldiğimiz noktada, ülkemizde edindiğimiz kazanımların, sınırları aşarak, küresel bir hareketi doğurduğuna şahitlik ediyoruz. Geçtiğimiz sene BM Genel Sekreteri Sayın Guterres ile ilk imzalarını attığımız 'Küresel Sıfır İyi Niyet Beyanı', onlarca devlet başkanı eşi, bakan ve uluslararası temsilcinin parçası olduğu bir hayal ortaklığına dönüştü. Bugün artık bir web sitesi üzerinden herkesin imzacı olabildiği beyan, 59 farklı ülkeden binlerce insanın desteğini aldı. Sizleri de öncelikle imza ve ardından atıksız yaşama adım atarak, Sıfır Atık Hareketi'ne destek vermeye davet ediyorum."

Emine Erdoğan'dan "Sıfır Atık Vakfı" müjdesi

Emine Erdoğan, BM Genel Kurulu'nun 105 eş sunucu ülke ile kabul ettiği Sıfır Atık Kararı'na, Türkiye olarak öncülük etmiş olmaktan iftihar ettiğini vurgulayarak, karar neticesinde ilan edilen 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün, dünyayı daha temiz ve yaşanabilir hale getirmek için ortaya konan tüm çabaların bir nişanesi olduğuna inandığını anlattı.

Sıfır Atık Kararı'nın somut bir diğer çıktısının ise BM Genel Sekreteri'ne bağlı, konusunda uzman kişilerden müteşekkil Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun tesis edilmesi olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Başkanlığını yürüttüğüm kurulun başlıca misyonu, dünyada Türkiye'dekine benzer sıfır atık konusundaki başarı örneklerini tespit ederek, uygulamayı yerel ve küresel düzeyde teşvik etmektir. Bu kapsamda, dünyadaki ilham verici sıfır atık hikayelerini gün yüzüne çıkarmak amacıyla Küresel Sıfır Atık Ödülleri tertip edilmesi için çalışmalarımıza başladık. Öte yandan, önümüzdeki bir seneyi Sıfır Atık Yılı ilan etmek için de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu vesileyle sizlerle güzel bir haberi de paylaşmak istiyorum. Sıfır Atık Projesi ile edinilen kazanımları, her düzeyde güçlendirmek amacıyla bir Sıfır Atık Vakfı kuruldu. Vakıf, yerelde atıksız yaşam biçimini yerleştirmeyi, uluslararası boyutta da uygulamanın teşvikini sağlamayı hedefliyor. Vakfımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, başarılı çalışmalara imza atmasını canıgönülden temenni ediyorum."

Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun ilk yüz yüze toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak

Emine Erdoğan, iklim krizi sorununun ortaya çıkmasında payı olmamasına rağmen sonuçlarından orantısız etkilenen ülkelerin ne yazık ki çoğunlukta olduğunu vurguladı.

Şehirlerini ve yaşam biçimini, sürdürülebilir bir şekilde dönüştürmek için yeterli tecrübesi ve finansmanı bulunmayan ülkeler üzerinde herkesin sorumluluğunun olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Herkes için sürdürülebilir kentsel gelecek inşa etmek için her şeyden önce adil bir finansman sistemi kurmak mecburiyetindeyiz. Bu düşünceyle Sıfır Atık Danışma Kurulu öncülüğünde uygulamayı hayata geçirmek isteyen ülkelere katkı sağlamak üzere küresel bir Sıfır Atık Fonu kurulması için gerekli girişimleri başlatacağız. Danışma kurulumuzun 3 senelik görev süresi boyunca atık yönetimi konusunda önemli çalışmalara imza atacağına yürekten inanıyorum. 26 Temmuz'da çevrim içi tanışma buluşmasını gerçekleştirdiğimiz kurulun ilk resmi toplantısını yarın, 1 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştireceğiz inşallah. Başkanlığını yürüttüğüm kurulumuzun ilk yüz yüze toplantısını İstanbul'da yapacak olmak da bizim için ayrı bir gurur ve mutluluk vesilesi."

Emine Erdoğan, 29 Ekim'de Türkiye'de ve dünyanın farklı köşelerinde coşkuyla kutlanan Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünün hayırlı olmasını dileyerek, "İnanıyorum ki kökleri derinlerde ulu bir çınar olan Cumhuriyetimiz, önümüzdeki Türkiye Yüzyılı'nda da müreffeh ve muvaffak olacaktır." ifadesini kullandı.

"Türkiye'de başlayan Sıfır Atık Projesi çabaları artık küresel bir boyuta taşındı"

Programa video mesajla katılan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel karbon nötr hedeflerine ulaşılması konusunda şehirlerin çok büyük bir rol oynadığını belirtti. Küresel çapta yerel yönetimlerin ulaşımdan altyapıya birçok zorlukla boğuştuğunu vurgulayan Guterres, devletleri, özel sektörü ve küresel organizasyonları, konu üzerine çözüm üretmeye davet etti.

Döngüsel ekonomi modellerinin taşıdığı potansiyele değinen Guterres, Türkiye'nin Sıfır Atık çabalarına işaret ederek, özelikle Emine Erdoğan'ın sıfır atıkla olan mücadelesinin önemini vurguladı. Guterres, Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek ilk yüz yüze toplantısının güzel geçmesi dileğinde bulundu.

BM-Habitat Genel Sekreter Yardımcısı ve İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı.

Altyapı ve toplu taşıma konusunda Türkiye'nin ilham verici çalışmalar yürüttüğünü hatırlatan Sharif, bunun için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Sharif, Emine Erdoğan'ın yürüttüğü Sıfır Atık Projesi'nden övgüyle bahsederek, Türkiye'de başlayan Sıfır Atık Projesi çabalarının artık küresel bir boyuta taşındığını dile getirdi.

Sharif, İstanbul'daki Dünya Şehirler Günü programının en yoğun katılımla gerçekleşen programlardan biri olduğunu, programa dünyanın her yerinden binden fazla kişinin kayıt yaptırdığını kaydederek, katkıları için Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Emine Erdoğan, konuşmaların ardından, UN-Habitat yetkilileri, misafir devlet başkanlarının eşleri ve Sıfır Atık Danışma Kurulu üyeleriyle aile fotoğrafı çektirdi.