Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Vergi kaçıranları ihbar edenler 2023'te yaklaşık 15 milyon lira ödül aldı

Vergi kaçıranları ihbar edenler 2023'te yaklaşık 15 milyon lira ödül aldı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisanda TÜFE'nin yüzde 3,22 artacağını öngörmüştü. Ekonomistler, bir önceki ay yüzde 68,50 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,87'ye çıkacağını hesaplamıştı.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 15,61, geçen yılın nisan ayına kıyasla yüzde 55,66 arttı.

TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 18,72, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 69,80 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nisanda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 59,64, yurt içi üretici fiyatları yüzde 45,83 arttı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.