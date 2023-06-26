İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi’nin bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik verdiği Evde Kişisel Bakım ve Kuaförlük hizmetinde Kurban Bayramı mesaisi yaşandı. Ekipler, hizmet kapsamında 65 yaş ve üzeri ile engelli bireylerin evlerine giderek, kişisel bakımlarını gerçekleştirdi. Vatandaşların yaşam kalitesini artırarak, ailelerine destek sağlamanın hedeflendiği bu hizmetle saç kesimi, saç yıkama, sakal tıraşı ve kişisel bakım işlemleri profesyonel ekipler eşliğinde gerçekleştirdi.

HABER: METE YILMAZ