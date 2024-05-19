Olayın ardından Samsun Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine aracı takibe alarak 2 kişiyi gözaltına aldı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 kişiyi Tokat'a getirdi. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan Vali Numan Hatipoğlu, patlamada yaralanan askerleri tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'nde dün akşam bir bağ evinde bulunan bazı kişilerin yüksek ses çıkardığı ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edilmiş, adrese varan ekipler, içeri girdiklerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana gelmişti. Olayda 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralanmıştı.