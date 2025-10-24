ERZURUM (AA) - Hayvancılığın yaygın yapıldığı kentte, son yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığının destek ve teşvikleriyle tarımsal üretim de artıyor.

Aziziye, Palandöken, Yakutiye, Aşkale, Horasan, Pasinler, Köprüköy, Hınıs ve Karaçoban ilçelerinde yaygın ekilen şeker pancarı, soğuk iklime dayanıklılığı nedeniyle çiftçilerden rağbet görüyor.

Özellikle Erzurum Şeker Fabrikası'nın 2018'de özelleştirilerek bir yıl sonra alımlara başlamasının ardından çiftçilere eğitimler ve pazar garantisi verildi. Bu sebeple üretim alanı büyüyen şeker pancarında ekim alanı son yıllarda yüzde 40'a yakın artış gösterdi.

Şeker pancarı hasadının sonuna gelindiği kentte, tarladan sökülen şeker pancarları traktörlere yüklenerek fabrikaya taşınıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, AA muhabirine, pancarda söküm işlemlerinin sürdüğünü söyledi.

Bu sezon Erzurum genelinde 22 bin dekar alanda şeker pancarı ekildiğini belirten Kenger, 3 Ekim'de başlanan pancar sökümünde sonra gelindiğini anlattı.

'Şeker pancarımız kaliteli ve polar oranı yüksek'

Kentteki üretimin önemine vurgu yapan Kenger, şunları kaydetti:

'Bu sezon 22 bin dekar alanda 100 bin ton kadar şeker pancarı üretimi bekliyoruz. Tahmini verimimiz, dekar başına 4 ile 4 buçuk ton arasında değişiyor. Erzurum'un yükseltisi ve iklim koşullarından kaynaklı olarak şeker pancarımızın kalitesi ve polar oranı yüksek. Polar dediğimiz şeker oranı 17. Kentimizde en çok Erzurum ve Pasinler ovalarında bulunan Aşkale, Aziziye, Palandöken, Yakutiye, Pasinler, Köprüköy ve Horasan ilçelerimizde şeker pancarı üretimimiz yapılıyor.'

Geçen yıllarda üretimlerdeki artışına da değinen Kenger, 'Şeker pancarı rekoltesinde tedrici artış var. Ayrıca çiftçimizin de şeker pancarı ekilişine yönelimi var. Bunun ilerleyen yıllarda artarak devam edeceğini düşünüyoruz.' diye konuştu.

Muhabir: Tevhid Furkan Nehri