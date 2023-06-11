KARS AA- Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde "Çevreye Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi" çerçevesinde Aziziye Kaymakamlığı Adnan Menderes Anadolu Lisesi Tiyatro Kulübü öğrencileri, deprem bölgesindeki okullar için tiyatro turnesine çıktı.

İlk oyununu Erzurum'da sergileyen öğrencilerin ikinci durağı Kars oldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda Anton Çehov'un yazdığı, İsmail Demir'in yönettiği "Vanya Dayı" adlı oyun sahnelendi.

Erzurum Aziziye Adnan Menderes Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Yanık, AA muhabirine, okulda açtıkları atölyeler ile ders dışı zamanlarda öğrencilerin bu alanları etkin bir şekilde kullandığını ifade ederek, "Projemizin amacı deprem bölgesindeki çocuklarımıza yardımcı olmak, bu kapsamda ilk olarak Erzurum'da "Vanya Dayı" adlı oyunu oynadık. Bugün de Kars'ta oynayacağız ve toplanan bağışları deprem bölgesindeki çocuklara, kardeş okulumuza aktarmak." dedi.

"Vanya Dayı" adlı oyunun yönetmeni İsmail Demir ise depremin tüm bölgeyi etkilendiğini dile getirerek, "Erzurum'da yaklaşık 30 bin lira bağış topladık, burada da talep var. Burada olduğum için ve böyle bir projede görev aldığımız için mutluyum. Sonraki yıllarda da inşallah devam ettiririz." diye konuştu.

İzleyicilerden Sibel Polat da projenin anlamlı olduğunu ve sonuna kadar desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.