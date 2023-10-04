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Tahir Öztürk , evli ve 3 çocuk babasıydı.

Öztürk, 23. ve 26. dönemde Elazığ Milletvekili seçildi, KİT Komisyonu, Madencilik Araştırma Komisyonu ve Küresel Isınma Araştırma Komisyonu üyeliklerinde bulundu.

Elazığ İzzet Paşa Vakfı Kurucu Üyesi olan Öztürk, İhsaniye Camii Derneğinin 2. başkanlığını yaptı.

Öztürk, özel sektörde kurucu üyelik ve yönetim kurulu üyelikleri yaptı, 3 dönem Anavatan Partisi Elazığ İl Başkanlığı, 1 dönem Merkez İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, 23. ve 26. dönem AK Parti Elazığ Milletvekili Öztürk, Bilkent Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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