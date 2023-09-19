Haber: Mert Osman Erman

Yury Garavsky, üç kişinin zorla kaybolmasından suçlanıyor.

Ülkenin otoriter lideri olan rakiplerinin kaçırılması ve tahmini öldürülmesi ile bağlantılı bir birliğin bir parçası olduğunu itiraf ettikten sonra tutuklandı.

Şimdi bir İsviçre hakimi, gerçeği anlatıp anlatmadığına karar verecek.

Mr. Garavsky, medya röportajlarında, gizli bir vur emri ekibinin Alexander Lukashenko, Belarus'un lideri, karşıtlarını Minsk sokaklarından kaçırdığını, şehirden dışarı götürdüğünü ve ardından onları sırtlarından iki kez vurduğunu ayrıntılı bir şekilde anlattı.

Dava, Belarus'taki siyasi baskının 2020'de kitlesel muhalefet protestoları bastırıldığında dünya gündemine oturduğu bir dönemde, ülkenin çok derin ve çok karanlık kökleri olduğunu gösteriyor.

Üç kaybolanın aileleri için eski içişleri bakanı Yury Zakharenko, muhalif siyasetçi Viktor Gonchar ve muhalif işadamı Anatoly Krasovsky - uzun yıllar boyunca kaderleri hakkında acı çekilen belirsizliğin ardından önemli bir anıdır. İki adamın kızları, babalarının kaçırılmalarından hemen sonra Belarus'u terk etmişlerdir ve bu hafta St Gallen şehrindeki mahkemede olacaklar. Her ikisi de İsviçre'deki duruşmanın onlara biraz rahatlama getireceğini umut ettiklerini BBC'ye söyledi.

Uzun bir süre boyunca, Elena Zakharenka, babasının Belarus KGB güvenlik servisi tarafından hapsedilmiş olabileceğini ve dönebileceğini umuyordu. Sonunda öldüğünü kabul ettiğinde, onun işkence gördüğü korkusuyla kabus gördü.

Valeria Krasovskaya, babasının nasıl öldüğünü bilmediği ve gömülecek bir cesedi olmadığı acısını da tarif etti.

Yury Garavsky, sığınma talebinde bulunmak için 2018'de Minsk'ten kaçarak yakalandığı İsviçre'de yargılanıyor, çünkü ülke zorla kaybetmeye karşı Birleşmiş Milletler sözleşmesine taraf. İsviçre'nin bu anlaşmayı uyguluyor olması bu önemli bir hukuki an yapar. Ayrıca böyle evrensel yargı ilk kez bir Belarus vatandaşı için uygulanıyor.

2019'da Almanya'nın Deutsche Welle ve İsviçre gazetesi Neue Zürcher Zeitung'a konuşan Garavsky, üç Alexander Lukashenko rakibini kaçırdığını ve cinayet silahını ele geçirdiğini itiraf etti. Garavsky, komutanı Dmitry Pavlichenko - kötü şöhretli SOBR özel kuvvetler biriminin başı - gerçek cinayeti işlemekle suçladı.

2003 yılında, Avrupa Konseyi'nin bir soruşturması da Albay Pavlichenko'yu zorla kaybetmelere bağladı ve suçun "devletin en üst düzeyinde örtbas edildiğini" sonuçlandırdı.

Dmitry Pavlichenko, 2019'da Garavsky'nin açıklamalarını "saçmalık" olarak tanımladı. Daha sonra suçlayıcısını tanımadığını iddia etti, ancak bir fotoğraf iki adamı resmi bir etkinlikte bir arada gösteriyor.