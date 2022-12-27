Sedat SARIKAYA

Müzik piyasasında yeni yeni parlayan yıldızlardan Esra Zeynep Yücel ile yeni şarkısı ve bir çok konu üzerine samimi bir röportaj gerçekleştirdik Röportajımızı keyifle okuyabilirsiniz

Müzik kariyerinizden biraz bahseder misiniz?

Jazz ile başlayan müzik kariyerim, Türkiye’de ve Amerika’da yapmış olduğum eğitimlerle hız kazandı. 3 farklı konsept içeren albümler ürettim. Türkiye’de çok değerli jazz kulüplerinde, gösteri merkezlerinde konserler verdim. Amerika’da dünyada çok nadir sanatçıya kısmet olacak, dünyanın en özel müzesinde, antik çağ eserlerinin ortasında Türkçe konser verdim, New York Metropolitan Müzesinde.

Son çalışmanızdan biraz bahsedebilir misiniz?

3. Albümüm Aşk çok değerli müzisyen arkadaşım Aykut Gürel imzasını taşıyor. Söz ve bestesi sevgili Şehrazat’a ait olan Aşk Budur ile albüm açılışı yaptık. Ardından Bülent Ortaçgil eseri Bu Su Hiç Durmaz, ve söz, müziği bana ait olan Yasak ile yolumuza devam ettik. Sevgili Sezen Aksu’nun Yeter adlı eserini yorumladık. Derya Köroğlu, Murathan Mungan imzalı Aşk Yeniden’i de albüme taşıdık.

Jazz formatında ama yerel enstrümanların da bulunduğu dünya müziği yapmaya çalıştık.

Müzikle tanışmanız nasıl oldu? Kariyerinizin dönüm noktası nedir?

Kariyerimin dönüm noktası Amerika’da yapmış olduğum Stanford Jazz Akedemisi’nde aldığım eğitim, sonra Berklee College of Music ve New England Konservatuar’ında yapmış olduğum çok değerli hocalarla çalışmalarım.

Çok farklı deneyimler yaşadım açıkçası.

Kendinize rakip olarak gördüğünüz bir sanatçı var mı?

Bu şekilde hiç düşünmedim. Herkesin farklı müzik anlayışı, tınısı var. Kimse kimseye benzememeli.

Hangi şarkın seni tam olarak ifade ediyor?

Tüm yorumladığım şarkılar beni ifade ediyor, 3 albümde de. Ben hissetmediğim hiçbir şarkıyı okumadım bu zamana kadar. O yüzden hepsi beni ifade ediyor. Hepsi farklı duygular ama aynı Esra Zeynep.

Dibe vurup, maddi sıkıntılar çektiğin dönemler oldu mu?

Olmadı, en büyük şansım da bu. O yüzden nasıl müzik yapmak istiyorsam hep onu yaptım. Bir yolum var, o yolda yürüyorum. Kendi yolumda açıkçası.

Bazı sanatçıların lüks tutkunu olduğunu biliyoruz. Sizin de var mı lüks tutkunuz?

Lüks tutkum yoktur. Önüme gelirse ok derim. Ama lüks hayat arayış içinde hiç olmadım.

Şimdiye kadar en fazla yanlış anlaşıldığınız konu neydi?

Bu konuyu inanın hiç düşünmedim, yanlış anlaşılmak ya da anlaşılmamak için hayatta hiçbir şey yapmadım. Neysem o’yum ben.

Şöhret Sevdasına kapılan birçok meslektaşınız var. Şöhret sizin nazarınızda nasıl bir şey? Şöhreti taşıyabilmek mühim bir meziyet mi? Şöhreti yakalayınca konserlerinde sevenlerini korumalarına ittirip kaktıran bazı sanatçılar mevcut bu durum hakkında neler söylemek istersiniz?

Çok komik buluyorum.,Şöhret nedir ki? Yaptığın işi iyi yap, gerisine takılma kafasındayım. Çok anladığım bir konu değil şöhret, bende değilim zaten.

Bebeksi yanların neler? Hangi durumlar karşısında çok nahif olursun? Hangi durumlarda tırnakların çıkar?

Bebeksi yanım; duygusalım ben; çok çabuk gözlerim dolar, Polyanna’yım; hayal kurarım ve hep olacağını düşlerim.

Yalan ve ikiyüzlülük beni çıldırtır.

Evlilik sanat yapmayı sizce durduruyor mu?

Hiç durdurmuyor aksine daha düzenli bir hayatın var; ve çok daha iyi organize oluyorsun. Sevgi katıyor, sanatını da besliyor. Güvenebileceğin bir kişiyle tüm sıkıntılarını, sevinçlerini paylaşıyorsun. O da seni daha kuvvetli kılıyor.

Müzik sektöründe neleri değiştirmek istersiniz?

Sadece popüler kişilere, popüler müziğe değil, her müzik türüne, işini iyi yapan tüm müzisyenlere destek verilmesini isterdim.

Seni izlemeyenler merak ediyordur; sahnende neler var?

Sahnemde doğallık var; işini iyi yapmak için canla başla çalışan müzisyen arkadaşlarım var.

Günümüz şartlarında bazı meslektaşların single bile çıkarmaya cesaret edemiyor. Single çıkarmak için illa ulusalda gündem olma furyası var bu olay hakkında neler düşünüyorsun?

Herkes cesaretle çıkarsın derim. Herkesin bir dinleyicisi var. Furyalara hiç takılmasınlar, kendileri mutluysa müzikleriyle, hemen çıkarsınlar.

Moda danışmanınız var mı? Giyim konusunda nelere dikkat ediyorsunuz?

Moda danışmanım yok. Ne yakıştığını düşünüyorsam, onu giyiyorum. Genelde sade ve spor giyinmeyi seviyorum. Abartı hiç sevmem.

Açık sahne kıyafetleri ile gündemde olan sanatçılar ile ilgili neler söylemek istersiniz?

Ben tercih etmiyorum ama yakıştıranları da çok beğeniyorum.

Neden artık kalıcı şarkı çıkmıyor?

Tüketime yönelik yaşıyoruz, doymuyoruz; bu bitti diğeri diye koşuyoruz. Bu düşünceyle de özel şarkılar çıkmıyor.

Kendinize belirlediğiniz bir hedefiniz varmı? Ne yaparsam bu işte ben başardım diyebilirsiniz?

Yaptığım birçok şey var, başardım dediğim. Yurt dışında özellikle Amerika’da müzik adına daha çok yer almak istiyorum.

Şu anki müzik kalitesi bakımından nasıl buluyorsunuz ülkemizi?

Çok parlak değil. İnşallah daha çok düşünerek, hissederek müzik yapabiliriz.

“Rap popu öldürecek” açıklamaları çok yapıldı. Sizce herhangi bir müzik tarzı popu bitirir mi?

Bence her tür müziğin dinleyicisi ayrı. Hiç bir tarz diğerini bitirmez.

Son olarak sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

Pozitif olsunlar hayata karşı ve kendilerini sevsinler.