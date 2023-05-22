İSTANBUL- Sanatseverleri farklı disiplinlerden eserlerle buluşturan AKM Galeri, 26 Mayıs’a kadar heykeltıraş Beste Alperat’ın “Evren İçinde Evren” kişisel heykel sergisine ev sahipliği yapıyor. Beste Alperat’ın Japon kültürüne ait Kirigami tekniği ile mistik öğelerin duygu dünyasındaki yansımasını kullanarak ürettiği eserleri kültürlerarası bir yaklaşım sunuyor. Sanatseverleri sonsuzluktan, kaostan ve hiçlikten başlayan belirsizliğin içindeki netliği, ışığı ve var oluşu anlatan bir yolculuğa davet eden eserler, bir bütünün ve sonsuz bir döngünün parçası olma halini ortaya koyuyor.

HABER: METE YILMAZ