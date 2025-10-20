İSTANBUL (AA) - 10. dakikada Kerem Demirbay'ın sağ taraftan kullandığı kornerde, altıpas çizgisi üzerinde Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

13. dakikada Kerem Demirbay'ın sol taraftan kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Serdar Gürler, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra vuruşunu yaptı. Savunmada Cem Üstündağ'ın çizgiden çıkardığı top Yalçın Kayan'a kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Gianniotis'in çıkardığı meşin yuvarlağı Winck kornere gönderdi.

15. dakikada ikas Eyüpspor 1-0 öne geçti. Legowski'nin pasıyla ceza sahasına giren Thiam, penaltı noktasının sol tarafından yaptığı vuruşla topu ağlarla buluştudu.

27. dakikada Thiam'ın pasıyla ceza sahası çizgisinin sağında topla buluşan Calegari, ortasını açtı. Arka direkte bulunan Serdar Gürler'in bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

28. dakikada Baldursson'un pasıyla topla buluşan Fall'ın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta, kaleci Felipe meşin yuvarlağı kurtardı.

36. dakikada Calegari'nin pasıyla topla buluşan Kerem Demirbay'ın ceza sahası sağ çaprazında yaptığı vuruşta, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı çeldi.

Eyüpspor, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

46. dakikada Halil Akbunar'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Thiam, meşin yuvarlağı bekletmeden Calegari'ye aktardı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis topu kurtardı.

52. dakikada Diabate'nin sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte bulunan Szalai'nin kafa vuruşunda, kaleci Felipe direk dibinden topu kornere çeldi.

Aynı dakikada Kasımpaşa'nın paslaşarak kullandığı kornerde Ali Yavuz Kol'un sol taraftan ortasında altıpas önünde Kubilay Kanatsızkuş, topa kafayla vurdu. Yan direğe çarpan topu Eyüpsporlu oyuncular uzaklaştırdı.

76. dakikada Thiam'ın pasıyla ceza sahasına giren Serdar Gürler'in sağ çaprazdan çektiği şutta, top uzak direğin dibinden auta gitti.

80. dakikada Kerem Demirbay'ın pasıyla topla buluşan Ampem'in ceza yayının sol tarafından çektiği şutta, kaleci Gianniotis soluna yatarak meşin yuvarlağı kurtardı.

90+4. dakikada Eyüpspor durumu 2-0 yaptı. Ceza sahasının sağ tarafında bulunan Seslar'ın pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Umut Bozok'un bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Eyüpspor, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze: '90 dakika boyunca hiçbir şey gösteremedik'

Kasımpaşa'da teknik direktör Şota Arveladze, çok kötü oynadıklarını söyledi.

Şota Arveladze, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada çok kötü oynadıklarını vurgulayan Şota, 'Bizim için kolay değildi. 90 dakika boyunca hiçbir şey gösteremedik. Eyüpspor, aslında tahmin ettiğimiz gibi oynadı. Eyüpspor'u izleyip analiz etmiştik. Hocaları değişse de çok farklı oynamadılar. Biz, bu maçtan hiçbir şey hak etmedik. Çok pozisyon verdik. Rakibi tebrik etmek lazım. Pres yapamadık ve kompakt kalamadık.' ifadelerini kullandı.

Gürcü teknik adam, futbolcuları Pape Habib Gueye, Mortadha Ben Ouanes ve Haris Hajradinovic'i sakatlıkları sebebiyle maçta oynatmadığını belirterek, 'Sakatlıklar nedeniyle başkalarına şans vermemiz gerekiyordu. Onların da oynaması gerekiyor. Kaleci ve defans bence bu maç iyi oynadı. Önde çok kötüydük.' diye konuştu.

ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak: 'Çok zor bir maçı kazandık. Bizim için olmazsa olmazdı'

ikas Eyüpspor'da teknik direktör Orhan Ak, çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Orhan Ak, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok zor bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını aktaran Orhan Ak, 'Çok zor bir maçı kazandık. Bizim için olmazsa olmazdı. Alt taraftaki takımların da kazanması bu maçın önemini artırdı. 4 antrenman 3'ünde taktiksel bir şekilde çalışma gerçekleştirdik. İlk antrenmandan itibaren o duyguyu hissettim. Çok ciddi potansiyeli olan bir takım var. Deneyimi ve kalitesiyle çok karakterli bir oyuncu grubuyla çalıştım.' ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa karşısında iyi oynadıklarını anlatan Ak, şunları kaydetti:

'Plana sadık kaldık. Yüksek enerjimizle maçı kazanmayı hak ettik. Kasımpaşa saygıyı hak ediyor. Atletizm olarak ilk sıralarda olan, direkt hücum yapabilen ve savunma arkasına sarkabilen bir takım. Biz de topa sahip olmaya çalıştığımız için bazı riskler yaşadık. Çok fırsat yakaladık. Daha farklı bir skor olabilirdi. Bu oyun, bir süre beni tatmin etti. Zaman zaman sıkıntı yaşadık. Eyüpspor bu oyunu her hafta daha iyi hale getirecek. Seyircilere bunu izletmek istiyoruz. Bundan sonra ayaklarımız yere sağlam basacak. Çok zorlu ve önemli maçlar bizi bekliyor. Buraya kadar gelen taraftarımız da evine güzel döndüğü için mutluyum. Galibiyet taraftarlarımıza armağan olsun.' diye konuştu.

Eyüpspor'un kaliteli oyunculara sahip olduğunu belirten 46 yaşındaki teknik adam, '8 haftada kazanman gereken maçları kaybetmişsin. Potansiyeli ve öz güveni ortaya çıkarmaya çalıştık. Bu çok önemliydi. Bu tarz değişikliklerden sonra bir reaksiyon olur. Robin Yalçın'dan Thiam'a kadar içeride çok güçlü bir bağ var. Skorların da size yardımcı olması lazım. 1-0'ken gol yiyebilirdik. Takım enerjisini güzel oluşturduk.' değerlendirmesinde bulundu.





Muhabir: Can Öcal