Sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine Muhammediye, Kazablanka, Kunaytra, Azemmur başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde Filistin halkına destek gösterileri yapıldı.

Göstericiler, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin korunması ve göçe zorlanmalarının engellenmesini talep eden sloganlar attı.

İsrail ve ABD karşıtı sloganlar da atan göstericiler, Filistin bayrağının yanı sıra Gazze'yi destekleyen ve saldırıların sona ermesi çağrısı yapan yazıların yer aldığı dövizler ile Hamas hareketinin askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde'nin fotoğrafını taşıdı.

Faslılar, ABD ve Avrupa'daki üniversitelerde İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden öğrenci hareketine de "Yaşasın öğrenci hareketi" sloganları ile destek verdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentini hedef almasına ilişkin uyarıda bulunan göstericiler, İsrail'in ayrıca Kerem Ebu Salim ve Refah Sınır Kapılarını kapalı tutmayı sürdürdüğü bölgeye insani yardımların ulaştırılması çağrısında bulundu.

Fas, Gazze'ye destek gösterileri ve yürüyüşlerinin en yoğun yapıldığı İslam ülkeleri arasında yer alıyor.