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Daha önce İstanbulspor'un veda ettiği ligde deplasmanda MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kalan Siltaş Yapı Pendikspor da 37 puanla 19. sırada haftayı bitirdi.

Fatih Karagümrük , bu sezon dört takımın düşeceği ligde 37 puanla 18. sırada haftayı kapattı.

Ligin 37. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan İstanbul temsilcisi, müsabakayı 3-1 kaybetti.

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