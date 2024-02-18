Karatay Spor ve Kongre Merkezi'ndeki müsabakanın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçe Bekolu oyuncular ve sarı-lacivertli taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.

Maçın ardından düzenlenen kupa ve madalya seremonisinin başında Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, organizasyonda emeği geçen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a plaket takdim etti.

Ardından organizasyonda final mücadelesi veren Anadolu Efesli oyunculara madalyaları, TBF Yönetim Kurulu üyelerince verildi.

Daha sonra parkeye çıkan Fenerbahçe Bekolu oyuncular, şampiyonluk kupasını TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun elinden aldı.

Final maçının en değerli oyuncusu ise 10 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, 1 top çalmayla mücadele eden Nick Calathes oldu.

Büyük sevinç yaşayan Fenerbahçe Bekolu oyuncular, ellerinde kupayla taraftarlarının bulunduğu tribünleri gezdi, yapılan tezahüratlara eşlik etti.

Bakan Bak, Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko'yu yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında "Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'yu kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve sarı lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Finalde mücadele eden her iki güzide kulübümüze başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.