Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Sırp oyuncu Nemanja Bjelica ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko’nun 2022-23 sezonu kadrosunda yer alan, daha önceki yıllarda da 2013-2015 sezonları arasında formamızı giyen sporcumuz Nemanja Bjelica ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Nemanja Bjelica’ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Beko'daki ilk döneminde başarılı sezonlar yaşayan ve Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) transfer olan Bjelica, yeniden transfer olduğu sarı-lacivertli ekipteki ikinci döneminde ise yaşadığı sakatlıklar nedeniyle fazla süre alamamıştı. Geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde sadece bir maçta görev alabilen Bjelica, THY Avrupa Ligi'nde ise söz konusu sezonda 7 karşılaşmada şans bulabilmişti.

AA