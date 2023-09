İstanbul

Türkiye'de kadın futbolunun gelişim süreci yakaladığı 2021 yılında kurulan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, üçüncü sezonuna ilk iki maçını kazanarak iyi bir başlangıç yaptı.

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Gökhan Bozkaya ile milli oyuncular Yağmur Uraz ve Göknur Güleryüz, kadın futbolunun Türkiye'deki durumu ve şampiyonluk hedeflerini anlattı.

Gökhan Bozkaya: İnşallah mutlu sona hep beraber ulaşacağız

Kariyerinde 2000-2002 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen ve bir dönem Fenerbahçe 19 ile 21 yaş altı takımlarını çalıştıran Gökhan Bozkaya, bu seneki hedefleriyle ilgili, "Bu sene Fenerbahçe kadın futbolunun üçüncü senesi. İlk senesinde 104 rekor gol sayısıyla yarı finalde elenmişti. Geçen sene finalde elendi. Bu sene de her sene olduğu gibi, her branşta olduğu gibi hedefimiz tabii ki şampiyonluk. İnanıyorum ki bütün sponsor desteklerimizle, kulübümüzün desteğiyle, oyuncularımızın gayretiyle ve taraftarımızın desteğiyle inşallah mutlu sona hep beraber ulaşacağız." diye konuştu.

Bu sezon oyuncularının hepsinin adlarından başarıyla söz ettireceğine inandığını kaydeden genç teknik adam, kadın futbolunun gelişimi hakkında ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kadın voleyboluna baktığımızda süre olarak daha bir geçmişi olan bir alan. Türkiye'de kadın futbolu, çok geçmişi olan bir spor değil. Biz Fenerbahçe olarak 3 senedir bu branştayız ve bizimle beraber aslında bu ivme çok arttı diye düşünüyorum. Bundan sonra daha da üst seviyeye gelecektir ama bu bir süreç. Tesisleşme, altyapı, başarı endeksi... Ama önümüzde çok güzel ve ciddi bir süreç var. Bununla beraber ben her şey daha iyi olacaktır diye düşünüyorum."

"Çok güzel bir aile ortamımız var"

Gökhan Bozkaya, "Erkek takımı da çalıştırdınız, futbolcunun normalde kırgınlığı, kızgınlığı olur, hoca idare eder, idarecilik zordur. Karşılaştırdığınızda erkek takımı idaresi mi kadın takımı idaresi mi daha kolay?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

"Zor demeyeyim. Ben de üst düzey futbol oynadım. Empati duygumun çok geliştiğini hissediyorum. Çünkü ben de yaşadım aynı şeyi. Futbolcu oynamak istiyor. 25 oyuncu var, 11'ini oynatabiliyorsun, kadrosuydu, şuydu buydu, tabii ki bunlar olacak. Ben açıkçası bunda bir zorluk görmüyorum. İkili ilişkiler burada çok önemli. Ben bir adım geliyorum, onlar bir adım geliyor. Orta yol bir şekilde bulunuyor. Çok güzel bir aile ortamımız var. Oyun anlamında da günden güne iyi bir duruma geldik. Ben erkek-kadın olarak çok ayırmak istemiyorum, bu tamamen psikolojiyle alakalı. İnşallah hep beraber daha iyi bir duruma geleceğiz."

Kaptan Yağmur Uraz: Daha önce yaşanan her şeyi kıracağımızı düşünüyorum

Geçen sezonu Galatasaray Petrol Ofisi takımında geçiren bu sezon başı ise Fenerbahçe'ye katılarak takım kaptanı olan milli oyuncu Yağmur Uraz da şampiyonluğa odaklandıklarını kaydetti.

Sezonun iyi başladığını, 2'de 2 galibiyetle yol aldıklarını ve hazırlıklarının iyi gittiğini aktaran deneyimli forvet, "Her hafta maç maç ilerliyoruz. Şu an takımımızda da çok güzel bir hava var, iyi bir atmosfer var. Bu hafta sonunda Ereğli deplasmanına gideceğiz. Oradan da 3 puanla ayrılıp milli takım arasına gireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bol gollü galibiyetlerin sezonun geri kalanı için iyi bir işaret sayılacağını belirten Yağmur Uraz, "Saha dışındaki enerjimizin, antrenmanlarımızın hafta sonlarındaki maçlara yansıdığını düşünüyorum. İnşallah böyle de devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın yarı final ve finallerde şampiyonlukları kaybetmesiyle ilgili soruya sarı-lacivertli ekibin kaptanı, "Bu sene kadınlar liginde zaten play-off olmayacağı için normal statü şeklinde ilerleyecek, puan şeklinde. İnanıyorum ki Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı olarak biz sezonun bitiminden bir süre önce şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Ona gerek kalmayacak. Geçen sene veya ondan önce yaşanan her şeyi kıracağımızı düşünüyorum." yanıtını verdi.

"Türkiye'de kadın futbolu çok iyi bir ivme yakaladı"

Yeni transferlerle takımdaşlık ruhunu yakaladıklarını ve aralarında gruplaşma olmadığını söyleyen Yağmur Uraz, "Her şey kendiliğinden oluyor, hem teknik heyet olsun hem oyuncular olsun... Herkes inanılmaz bir iletişim halinde. Gerçekten havamız güzel, nazar değmesin. Çok fazla anlatmak istemiyorum." diye konuştu.

Kadın futboluna ilginin ne durumda olduğu sorusunu deneyimli oyuncu, şöyle cevapladı:

"Yani önceki senelere oranla ön yargılar daha çok kırıldı, aileler anlamında ve oynamak isteyen kız çocukları anlamında. Türkiye'de şu an kadın futbolu çok iyi bir ivme yakaladı, iyi ilerliyor. Fenerbahçe bu konuda çok fazla desteğini gösteriyor. O yüzden maçlarımızı izlesinler, sahamıza gelsinler. FB TV'den canlı veriliyor zaten. Gelemeyenler maçlarımıza ekranlardan izlesinler. Eminim çok keyif alacaklar, onları bekliyoruz. İlgi çok fazla. Önceden bizler zorluyorduk aileleri, 'Kızlarınızı, yetenekli çocuklarınızı yönlendirin' diye. Ama artık onlar bize söylüyor. Ya da çocuklar bize söylüyor, 'Abla senin gibi olacağım, 11 numaralı formayı giyeceğim, senin gibi gol sevinçlerim olacak' diye. İnanılmaz güzel, olumlu cevaplar alıyoruz. Bunlar da bizi motive ediyor. İnşallah çok daha iyi şekilde ilerler."

Kadın futbolunun "Güleryüz"ü

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden, Azerbaycan Milli Takımı'nın da kalecisi Göknur Güleryüz, gülen yüzü ve enerjisiyle dikkati çekiyor.

Türkiye'de kadın futboluna olan ilgi hakkında, "Gerçekten önceki yıllara göre bu yıl aşırı derecede ilgiyi hissetmeye başladık." diyen Göknur Güleryüz, sponsorlar arttıkça bu ilginin arttığını, kadın futbolunun dünya genelinde de çok yayıldığını, Türkiye'de sponsorlarla birlikte çok iyi bir yere varmak üzere olduklarını ve bu ilginin daha çok artmasını umduğunu dile getirdi.

Futbol hikayesinin her kız çocuğunda olduğu gibi mahallede başladığını vurgulayan Göknur Güleryüz, "Büyüdüm buraya geldim. Gerçekten ama aşırı bir istekle, 'Bu benim hayalimdi' dedim ve buraya geldim. Umarım bundan sonra da güzel olur." dedi.

"Tek başıma erkekler arasında oynadım"

Ailesi ve çevresinin futbolcu olmaya karar vermesini nasıl karşıladığıyla ilgili bir soru üzerine milli oyuncu, "Ailemin her zaman desteği vardı. Arkadaşlarım her zaman gururla yaklaştı. Hele erkek arkadaşlarım çok şaşırıyordu bu duruma. Tek başıma kızlar yok, erkekler arasında oynadım. Dışarıdan çok garipseniyordu ama şimdi gururla anlatıldığı için ben de çok mutlu oluyorum. Benim de amacım ailemi, sevdiklerimi gururlandırmak." ifadelerini kullandı.

Kadın futboluna olan ilgide eski yıllara göre aşırı bir artış olduğuna dikkati çeken başarılı kaleci, "Dediğim gibi, eskiden çok garipsenerek bakılan ama şu an el üstünde tutulan kısımdayız. Umarım bu ilgi daha çok artar. Bizden önceki değil de bizden sonrakilere aşırı bir önem vermemiz gerekiyor ki onlar da el üstünde tutulsun." görüşünü paylaştı.

"Fenerbahçe, her futbolcunun hayalini kurduğu bir yer"

Göknur Güleryüz, "Fenerbahçe'de oynamak nasıl bir duygu?" sorusuna, "Bence her futbolcunun hayalini kurduğu bir yer. Ben de küçüklüğümden beri bu takımı tutuyorum ve gerçekten bunun hayalini kurdum. Buraya girdiğim için, o kapıdan girdiğimizden beri hissettiğimiz başkaydı, bunu anlatamam. Şu an buradayım, güzel bir yer ve her branşta olduğu gibi burada şampiyonluk yaşamak istiyorum." yanıtını verdi.

Fenerbahçe'nin her zaman hedefinin, her branşta olduğu gibi şampiyonluk olduğunun altını çizen milli kaleci, "Bizim de çok yaklaştığımız ve kaçırdığımız bir şey bu. Bu sene olacağına inanıyorum. Kişisel olarak da öncelikle burada şampiyonluk yaşamak, daha sonra milli takımda belli bir seviyeye ulaşmak istiyorum. Daha sonra Avrupa'ya gitmek istiyorum. Ama şu anlık tamamen varım-yoğum burada, umarım olur. " değerlendirmesinde bulundu.