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Deplasmanda Alanyaspor ile oynanan müsabakanın kadrosuna hafif sakatlığı nedeniyle alınmayan Joshua King'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

La Liga'da lider Barcelona, deplasmanda Mallorca ile berabere kaldı

La Liga'da lider Barcelona, deplasmanda Mallorca ile berabere kaldı

Bu sezon ligde oynadığı ilk 5 maçını kazanan sarı-lacivertliler, RAMS Başakşehir engelini de geçerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

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