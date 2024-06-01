Turnuvada başarı için aile ortamına ihtiyaç olduğunu aktaran Ferdi, "Ligdeki rekabeti bitirdik ve tamamen milli takıma odaklandık. EURO 2024'te en iyi mücadeleyi vermek için çok iyi çalışıyoruz. Takımdaşlığı oluşturmamız gerekiyor." diye konuştu.

Almanya'da çok sayıda Türk'ün kendilerini destekleyeceğini vurgulayan 24 yaşındaki futbolcu, "Orada oynamak benim için çok iyi olacak. Hem Almanya'da hem de çevre ülkelerde çok sayıda vatandaşımız var. Hepsi bizi desteklemeye gelecek. Onlarla birlikte mücadele vermeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ferdi Kadıoğlu, genç ama tecrübeli bir kadroları olduğuna değinerek, "Çok genç bir kadroya sahibiz ama çok deneyimli futbolcularımız var. Avrupa Şampiyonası'nda zorlu mücadeleler olacak. En iyi şekilde hazırlanacağız. En zor maçımız ilk karşılaşma olacak." şeklinde görüş belirtti.

Farklı bölgelerde görev alabildiğini vurgulayan milli futbolcu, "Bu sezon daha çok sol bekte oynadım. Pozisyon olarak sol beki tercih ederim." dedi.

Ferdi, mart ayında Macaristan ve Avusturya'ya yenildikleri hazırlık maçlarından gereken dersleri çıkaracaklarını belirterek, "Son iki maç hepimiz için çok zor bir ders oldu. O zaman yaşanması bence daha iyi. En azından turnuvadan önce gereken dersleri çıkarttık." değerlendirmesinde bulundu.

Gruptaki ilk maçta Gürcistan ile karşılaşacaklarını hatırlatan milli futbolcu, "İlk maçın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kimseyi küçümseyemeyiz. En iyi şekilde hazırlanmamız ve maçlara odaklanmamız gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.