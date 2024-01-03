Aniden geçirdiğiniz bir kaza sonucu yaşadığınız stres ve üzüntüye ek olarak bir de beklenmedik bütçe sarsan masraflar ortaya çıkabiliyor. Bu gibi durumlara karşı, tamamlayıcı sağlık sigortası başta olmak üzere hem bazı poliçelerinizde ek teminat olarak satın alabileceğiniz hem de başlı başına bir poliçe türü olarak temin edebileceğiniz ferdi kaza sigortası devreye giriyor. Peki ferdi kaza sigortası nedir, ne işe yarar ve neleri kapsar? Gelin, detaylarıyla birlikte inceleyelim.

Ferdi Kaza Ne Demek?

Günlük hayatınızda başınıza olumsuz bir durum gelebilir ve beklenmedik bir kazayla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ferdi kaza sigortası, kaza sonrası yaşanan vefat, maluliyet ve tedavi masrafları gibi durumlarda ödediği tazminat ile size ve sevdiklerinize finansal destek sağlar. Şimdi ferdi kaza sigortası nedir, detaylı olarak bakalım.

Ferdi Kaza Sigortası Nedir?

Trafik kazası sonucu yaşanan bir vefat durumunda, aile bireylerinin karşı karşıya kalabileceği maddi sorunlara karşı onları koruyan ferdi kaza sigortası, isteğe bağlı olarak yaptırılan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, kaza sonucu, sürekli sakatlık ya da yaralanma durumları söz konusu olduğunda tedavi masrafları ve hastane yatış giderleri gibi maddi zorlukların üstesinden gelme konusunda size ve ailenize güvence sağlar. Ferdi kaza teminatı, kazaya bağlı olarak maluliyetten kaynaklı çalışamaz duruma geldiğinizde ise ortaya çıkabilecek maddi kayıpları da teminat altına alır.

Ferdi Kaza Teminatı Ne İşe Yarar?

Trafik kazası ya da farklı bir olumsuz durum sonucu oluşan vefat ya da sakatlık gibi durumlarda devreye giren ferdi kaza teminatı, hayatın kötü sürprizlerine karşı sizi ve aileniz i güvence altına almaya yarar. Başlı başına bir poliçe olarak temin edilebileceği gibi TSS, trafik sigortası gibi poliçeleriniz kapsamında ek teminat olarak da eklenebilir. Minimal bir bütçeyle hayatınızı güvence altına alabilir, sevdiklerinizin ve aile bireylerinizin zorlanmamasını sağlayabilirsiniz. Geleceğinizi güvence altına almak ve ailenizi korumak istiyorsanız, ferdi kaza teminatı sizin için en doğru sigorta teminatlarından biri olabilir.

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Nelerdir?

Ferdi kaza sigortası genel şartlarını şu şekilde sıralamak mümkün:

· Bu sigorta kapsamında aniden ve beklenmedik bir şekilde meydana gelen trafik kazalarında,

· Alkollüyken araç kullandığınızda ve bir kaza meydana geldiğinde,

· Beklenmedik şekilde ortaya çıkan gazların solunumu sonucu oluşan kayıplarda,

· Trafik kazası sonrası adaleleriniz ve sinirleriniz hasar alırsa ya da yanıklar oluşursa,

· Yanıklardan ve ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopmasında,

· Yılan veya haşerat sokması neticesinde oluşan zehirlenmelerde,

· Isırılma neticesinde meydana gelen kuduzdan mütevellit vefat hali ya da sakatlanmalarda,

· Kısacası bu ve bunun gibi kazalara bağlı olarak ölümler, bedeninizde meydana gelen zararlarda ferdi kaza sigortası devreye girer.

Poliçeye herhangi bir ek madde eklenmesinin istenmesi durumunda sigortalı ek prim ödemesine tabi tutulur. Ferdi kaza teminatının kişinin kazadan ziyade hastalık sonrası vefat etmesi durumunda ya da grev, lokavt, harp, isyan gibi oluşumlar sonrası ortaya çıkan fiziki hasarlarda devreye girmeyeceğini hatırlatalım. Buna ek olarak kişinin intihar etmesi sonucu yakınlarının ferdi kaza sigortasından faydalanamayacağını da belirtmekte fayda var.

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