Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Beşiktaş'ta görev yapan Santos, düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan Milli Futbol Takımı'nı uzun süre çalıştırmayı hedeflediğini dile getirdi.

Kulüplerle işbirliği yapacağını anlatan Santos, "Tarihi sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Azerbaycan büyük müsabakalara benimle gidecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisi ve ekibinin ailelerinin de Bakü'de yaşayacağını aktaran Santos, EURO 2028 elemelerinde başarılı olmak istediklerini ifade etti.

Portekizli teknik adam AA muhabirinin, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'den beklentisine ilişkin sorusuna ise "Türkiye'nin Avrupa'da başarılı bir performans sergileyeceğini düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.