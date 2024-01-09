Basın toplantısında açılış konuşmasını yapan başkan Arat, şunları kaydetti:



Hasan Arat: "Beşiktaş için en iyisini yapacağımızı söyledik. Sizin burada olmanız, yapacağımızın teminatıdır. Sayın Santos; siz ve yardımcılarınız hoş geldiniz. Onlarca başarılarınız var. Dünya kulübü Beşiktaş'a çok yakışıyorsunuz. Başarı için gerekli desteği vereceğiz. Santos'un gelişi, Beşiktaş'ın itibarından kaynaklanmaktadır. Sizinle bir ayı aşan zamanda, projelerimizi konuştuk. Son 5 maçımızı yakından izlediniz, eksiklerimizi tespit ettiniz. 15 üzeri teknik adam arasında sizinle çalışma konusunda yönetim kurulu oylarını sizin için kullandı. Siz de teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Cumartesi günü Samet Aybaba ile görüntülü konuşarak hem fikir oldunuz."



Fernando Santos'un ilk sözleri ise şöyle:

"Benim tek amacım kazanmak! Kaybettiğim zaman uyuyamam! Benim takımım her zaman kazanmak zorunda! Savaşmak, sahada her şeyinizi vermek zorundasınız. Bunu en kötü durumda bile yapmak durumundayız. Sahaya ölmeye çıkmalıyız. Bunun dışında hiçbir şey işe yaramaz."

Ayrıntılar geliyor...