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Earl Bamber, Alex Lynn ve Richard Westbrook'un kullandığı Cadillac takımının 2 numaralı aracı ise 341 turla 3. sırayı aldı.

Sebastien Buemi, Brendon Hartley ve Ryo Hirakawa'nın sürdüğü Toyota Gazoo takımının 8 numaralı otomobili, mücadeleyi 1 dakika 21.793 saniye geride 2. bitirdi.

İkonik yarışa 50 yıl sonra dönen Ferrari böylece Le Mans 24 Saat Yarışı'nı peş peşe 5 yıldır kazanan Toyota'nın hakimiyetine son verdi.

Ferrari, hız kadar dayanıklılık ve verimliliğin de sınandığı mücadeleyi, Guidi, Calado ve Giovinazzi'nin pilotajındaki aracıyla lider tamamladı.

ANKARA AA - Dünya Dayanıklılık Şampiyonası' nda sezonun 4. yarışı, Fransa'nın Le Mans kentindeki 13,6 kilometrelik De la Sarthe Pisti'nde düzenlendi.

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