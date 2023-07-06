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Antalya'da el konulan kuş türleri, yediemin olarak hayvanat bahçesinde tutuluyor

FETÖ 'ye yönelik geçen ay 513 operasyon yapıldığını aktaran Yerlikaya, "Geçen ay kendi halkına silah sıkan, eli kanlı terör örgütüne yönelik operasyonlarda 748 şahıs gözaltına alındı, 130 şahıs tutuklandı. 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ'ye yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Jandarmamızı ve emniyetimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, terör örgütlerine yönelik mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

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