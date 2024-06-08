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VNL tarihinde ilk kez kazanan Türkiye, ligin 2'nci etabının 4'üncü ve son maçında yarın TSİ 09.30'da Almanya ile karşılaşacak.

Fukuoka bölgesindeki Kitakyushu kentinde oynanan karşılaşmada rakibini 3-1 yenen Filenin Efeleri , ilk kez yer aldığı organizasyondaki 7'nci karşılaşmada galibiyetle tanıştı.

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