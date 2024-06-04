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A Milli Futbol Takımı, Renato Dell'Ara Stadı'nda yürüyüş yaptı

A Milli Futbol Takımı, Renato Dell'Ara Stadı'nda yürüyüş yaptı

Sakatlıkları nedeniyle Arslan Ekşi ve Burutay Subaşı'nın yer almadığı Japonya kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Slovenya, Polonya, İran ve Almanya'yla karşılaşacak milliler, ilk maçını yarın TSİ 09.30'da Slovenya'yla yapacak.

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