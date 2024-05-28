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Türkiye, okçulukta şu ana kadar 4 kota aldı

Türkiye, okçulukta şu ana kadar 4 kota aldı

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıkladığı milli takım kadrosunda şu sporcular bulunuyor:

Teksas eyaletinin Arlington kentinde organize edilecek 2. hafta mücadelesinde " Filenin Sultanları "nda kadroda İlkin Aydın'a yer verilmezken kaptan Eda Erdem Dündar takıma dahil edildi.

Voleybol Milletler Ligi 'nin ABD etabında mücadele edecek A Milli Kadın Takımı kadrosu açıklandı.

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