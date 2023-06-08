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Mayon yanardağı, 2018'de patlayarak, on binlerce yerel halkın evlerini terk etmelerine neden olmuştu.

Yetkililer, Mayon'un yanı sıra Manila'nın güneyindeki Taal volkanının ve Negros adasının merkezindeki Kanloan volkanının da hareketlenme ibaresi göstermesiyle gözlem altına alındığını açıkladı.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, olası bir patlamanın ortaya çıkardığı küller uçakları da etkileyebileceğinden sivil havacılık yetkililerince pilotların uyarılması gerektiğini belirtti.

Ülkenin aktif yanardağlarından Mayon yanardağının, sıcak gaz çıkışı, düşen kayalar ve iki volkanik deprem sonrası alarma geçildi.

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