Ankara

Filipinler Haber Ajansının (PNA) ülkenin Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetimi Biriminin açıklamasına dayandırdığı haberine göre tayfunlar, pek çok bölgede hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Ülkeyi etkisi altına alan tayfunların yol açtığı çoğunlukla sel ve heyelanlar gibi nedenlerle ölenlerin sayısının 29’a yükseldiği ve 165 kişinin yaralandığı açıklandı. Kayıp 11 kişi için ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ülkede yaklaşık 3 milyon kişiyi etkileyen tayfunlar sebebiyle 57 bini aşkın kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Binlerce kişiyi yerinden eden tayfunlar, elektrik kesintilerine ve tarım arazilerinde ciddi hasarlara yol açtı, 13 bölgedeki yaklaşık 56 bin eve zarar verdi.

AA