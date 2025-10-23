KUDÜS (AA) - Hayatının büyük bir kısmını İsrail hapishanelerinde geçiren Bergusi, Filistin siyasi hareketinde Fetih liderlik kadrosunda olmasına rağmen tüm tarafların üzerinde uzlaştığı Filistin siyasi hareketi için önde gelen isimler arasında gösteriliyor.

Filistin Fetih Hareketi'nin liderlik kadrosundan Bergusi, Hamas ve İsrail arasındaki 13 Ekim'de gerçekleşen esir takası için yapılan müzakerelerinde serbest kalması istenen Filistinli liderlerin arasında en üst sırada yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Time dergisine 15 Ekim'de verdiği mülakatta, Bergusi'nin kendisine sorulduğunu, bunu değerlendireceğini söyledi.

Trump ayrıca, Filistin direnişinin sembol ismi Bergusi hakkındaki soruya 'Siz aramadan yaklaşık 15 dakika önce tam da bu soruyla karşı karşıya kaldım. Sorulan soru buydu. Günün sorusu buydu. Bu yüzden bu konuda bir karar vereceğim.' şeklinde cevap verdi.

ABD Başkanı Trump'ın İsrail'in işgal ettiği Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğini de içeren açıklamalarına İsrail'deki aşırı sağcı Bakan Itamar Ben-Gvir, Bergusi'nin serbest kalmayacağı ve İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme kararının 'egemenlik adımı' olduğunu savunarak tepki gösterdi.

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, Bergusi'nin hücresini basmıştı

İsrail basını, 67 yaşındaki Bergusi'nin Remon Hapishanesi'ndeki hücresinde Ağustos'ta Ben-Gvir'in baskın ve sataşmasına uğradığı görüntüleri paylaşmıştı.

Bergusi'yi tehdit eden Ben-Gvir, 'İsrail halkına kim bulaşırsa, kim çocuklarımızı katlederse, kim kadınlarımızı katlederse, onları yok edeceğiz. Bizi yenemeyeceksiniz.' ifadelerini kullanmıştı.

Bergusi'nin eşi Fadva Bergusi, Facebook hesabından eşini 'tanıyamadığını' belirterek, 'Filistinli tutukluların ne yaşadığını kabullenemediğini' belirtmişti.

Siyasi mücadelesi ve tutuklanması

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeybatısındaki Kober köyünde 6 Haziran 1958'de doğan Bergusi, 15 yaşında Fetih Hareketi'ne katıldı.

Bergusi, 1976'da 18 yaşındayken İsrail tarafından tutuklanarak bir süre hapiste kalırken bu süre zarfında İbranice öğrendi.

Üniversite yıllarında birçok kez gözaltına alınan Bergusi, 1985'te idari tutuklu olarak yeniden özgürlüğünden mahrum kalırken sonrasında ev hapsine alındı.

Filistin'de 1987 yılında ortaya çıkan Birinci İntifada'nın önde gelen isimleri arasında yer alan Bergusi, İsrail tarafından Ürdün'e sürgün edildi ve orada 7 yıl kaldı. İsrail ve Filistin yötenimi arasında imzalanan Oslo Anlaşması kapsamında 1994'te Batı Şeria'ya geri döndü.

Bergusi, 1996'da Ramallah ve el-Bire bölgesinden Fetih adına Filistin Yasama Konseyi'ne seçildi. Fetih Hareketi içerisinde hızla yükselerek Hareketin Genel Sekreteri oldu.

Ramallah'taki evinde 15 Nisan 2002'de İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Bergusi, İsrail mahkemesi tarafından 'öldürme ve öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Özgürlüğünde Kudüs Üniversitesinde siyaset bilimi dersleri veren Bergusi, tarih ve siyaset bilimi alanında lisans, uluslararası ilişkiler bölümünde yüksek lisans yaptı. Bergusi, cezaevinde doktora derecesinde mezun olurken, 'Vaat', 'Tutukluluğa Direniş' ve 'Bin Günlük Tecrit' adlı kitapları yazdı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, 18 Şubat 2024'te Bergusi'yi Ofer Askeri Hapishanesi'nden Ramon Cezaevi'ne naklederek tecrit hapsine aldırmıştı. Buna gerekçe olarak, Batı Şeria'da planlanan bir ayaklanma hakkında istihbarat ele geçirildiği öne sürülürken, bu kararla Filistinlilerin Bergusi'nin hayatına yönelik endişeleri arttı.

Muhabir: Enes Canlı,Burak Dağ