ANTALYA (AA) - Yurt içi ve dışından çok sayıda yönetmen, senarist ve aktörü ağırlayacak Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24 Ekim-2 Kasım'da sinemaseverleri bir araya getirecek.

'Kalpten' temasıyla yola çıkılan festivaldeki özel bölümde yer alan 5 filmle, Orta Doğu'da yaşanan acılara dikkat çekilecek.

Seçkideki 3 film, Filistin ve Gazze'deki insanlık dramını Orta Doğulu yönetmen, senarist ve oyuncuların gözünden beyaz perdeye taşıyacak.

'Sınırlardan Sınırsızlığa' bölümünde, Sepideh Farsi'nin yönetmenliğini üstlendiği, İsrail işgali altındaki Gazze'deki yaşamı tasvir eden 'Put Your Soul On Your Hand And Walk' filmi yer alıyor.

İşgal sırasında Farsi'nin orada yaşayan genç bir kadınla yaptığı görüntülü görüşmelerden oluşan belgesel film, savaşın ortasında insanca var olma mücadelesini etkileyici bir dille aktarıyor.

İki film ilk kez sinemaseverlerle buluşacak

Venedik Film Festivali'nde Jüri Büyük Ödülü'nü kazanan, Gazze'de 5 yaşında hayatı yarım kalan Hind'in sesi etrafında şekillenen 'The Voice of Hind Rajab' filmi de festivalde izleyiciyle buluşacak.

Kaouther Ben Hania'nın yönetmenliğini üstlendiği film, izleyicilere küçük bir sesin büyük gerçeğe dönüştüğü sarsıcı bir hikaye sunuyor.

Festivalde Cherien Dabis'in yönettiği 'All That's Left of You' filmi ilk kez sinemaseverlerle buluşacak.

2025 Sundance Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapan, Sidney Film Festivali'nde En İyi Uluslararası Uzun Metraj Ödülü'nü kazanan ve Cannes Film Festivali'nin yarışma dışı bölümünde gösterilen film, üç kuşak süren bir aile destanı aracılığıyla, Filistin halkının kolektif hafızasını ve nesiller boyu aktarılan travmalarını derinlemesine işliyor.

Öte yandan seçkide, 2025 Venedik Film Festivali 'Giornate degli Autori' bölümünde dünya prömiyerini yapan Cyril Aris'in yönetmenliğindeki Beyrut'un gölgesinde geçen 30 yıllık aşk hikayesini aktaran 'A Sad and Beautiful World' filmi de yer alıyor.

Film, Altın Portakal'da ilk kez Türkiye'de gösterime girecek.

2025 Cannes Film Festivali'nin Un Certain Regard bölümünde birçok ödüle aday gösterilen, daha iyi bir hayat arayışıyla Fildişi Sahili'nden Tunus'a göç eden üç kadının hikayesini aktaran Erige Sehiri yönetmenliğindeki 'Promised Sky' da festivalde izleyiciyle buluşacak.

'O bölgeden gelen insanların yaptığı ve orayı konu alan filmler yer alıyor'

'Türkiye'nin Oscar'ı' olarak nitelendirilen Festivalin Sanat Direktörü Deniz Yavuz, AA muhabirine, Orta Doğu'daki hassasiyetlere, çekilen acılara ve katliamlara sırt çevirmemek istediklerini ve geçen yıl 'Sınırlardan Sınırsızlığa' bölümünü festivale taşıdıklarını söyledi.

Söz konusu bölümde Filistin odaklı filmlerin de yer aldığını belirten Yavuz, 'Sınırlardan Sınırsızlığa'nın aslında ilk olarak sığınmacı sorununu ilgilendiren bölüm olduğunu dile getirdi.

Yavuz, özel seçkinin içeriğine ilişkin şunları kaydetti:

'Seçkimizde 5 filmimiz var. Bu 5 filmle Orta Doğu bölgesinden gelen bir sinemayı aktarıyoruz aslında konuklarımıza ve oradaki katliama dikkati çekmek istiyoruz. En önemli şey de bu. O bölgeden gelen insanların yaptığı ve orayı konu alan filmler yer alıyor. Bu 5 filmimizin 2'si ilk kez gösterilecek Türkiye'de. Diğer 3 film de Cannes, Berlin, Venedik gibi dünyanın önemli festivallerinde gösterilmiş ve ödül almış filmler. O yüzden burada o filmleri farkındalık oluşturmak adına festival izleyicisiyle bir araya getirecek olmaktan çok gururluyuz. Bunun da önemini çok yüksekte hissediyoruz.'

