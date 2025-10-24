RAMALLAH (AA) - AA muhabirine konuşan bölge sakinlerinden Muhammed Samir, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden bir grubun sabah saatlerinde Ramallah'ın doğusunda bulunan Debvan beldesine baskın düzenlediğini söyledi.

Fanatik grubun beldede Filistinlilere ait 3 aracı ateşe verdiğini ve bunlardan ikisinin tamamen yandığını aktaran Samir, orada bulunan Filistinlilerin olaya müdahale etmesiyle saldırganların bölgeden kaçtığını anlattı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinliler aleyhinde 38 bin 359 saldırı gerçekleştirdi.

Muhabir: Qais Omar Darwesh Omar,Hamdi Yıldız