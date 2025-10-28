GAZZE (AA) - Filistinliler, 2 yıldır Gazze'de hem bireysel hem de toplumsal olarak yaşadıkları travmaları farklı şekillerde dillendiriyor: Kimi susarak, kimi yaşanılan zulmü dünyaya haykırarak kimi de sanatını konuşturarak.

Bunlardan biri de Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinden sanatçı Halid Hüseyin. Basit ekipmanları ve molozlar arasından çıkardığı kili kullanan Hüseyin, sanat yoluyla hem yaşanılanları belgeliyor hem de dünyaya seslerini duyurmayı amaçlıyor.

'Filistinlilerin soykırım boyunca yaşadıklarını 'heykelleştiriyor'

Daha önce resimle ilgilenen ve tabloları olan ancak son dönemde heykeltıraşlığa yönelen Hüseyin, dünya üzerinde pek çok sanatçının özellikle de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşananları sanat yoluyla anlattığını dile getirdi.

Filistinli sanatçıların ise yıkım, göç ve imkanların yetersiz oluşu nedeniyle büyük bir meydan okumayla karşı karşıya olduğunu aktaran Hüseyin, Refah'taki evi yıkılınca bütün çalışmalarını kaybettiğini, Deyr el-Belah'a göç ettikten sonra da kille heykel yapmaya başladığını paylaştı.

Eski çalışmalarının fotoğraflarını gösteren Hüseyin, yaptığı heykellerle Filistinlilerin 2 yıl boyunca değişen günlük rutinlerini, yaşadıkları zorlukları ve psikolojik bunalımlarını yansıttığını kaydetti.

Hüseyin, bu çalışmalar arasında, 'ABD-İsrail güdümündeki sözde insani yardım dağıtım noktalarına giderken hayatını kaybeden bir Filistinli, ölen çocukların cesetleri, gözleri bağlı Filistinli bir esir, su taşıyan çocuklar, evi yıkılan bir Filistinlinin yaşadığı travmayı yansıtan şok geçirmiş Filistinli ve şehitlere veda anını temsil eden heykellerin' yer aldığını ifade etti.

Kilden yaptığı insan figürlerinde acılı ve korkan yüzler hakim

Enkaz altından topladığı kilden yüz figürleri yaptığını söyleyen Hüseyin, ortaya çıkan ürünlerle ilgili,'Kil şekillendirmeye çok müsait bir madde. Kili elime alır almaz, Filistin halkının yaşadığı korku, açlık, şok, kayıp ve hayal kırıklığı gibi insani duygular kendiliğinden ortaya çıkıyor. Çünkü kil canlı ve hisseden bir madde.' değerlendirmesinde bulundu.

Çalışmalarını Gazze dışına ancak fotoğraflarını çekerek gönderebildiğini ve bu sayede sergilere katıldığını aktaran Hüseyin, yaptığı eserleri yıkım ve göç nedeniyle bir yerden diğerine taşımakta zorlandığını bu nedenle de fotoğraflarını çektikten sonra elleriyle yaptığı eserleri yine kendi elleriyle parçaladığını anlattı.





Muhabir: Gülşen Topçu,Abdallah F.s. Alattar