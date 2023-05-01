Varşova/Beyrut

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık kuruldu.

Seçmenler, yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi 21.00'e kadar sürecek. Seçmenler, 7 Mayıs akşamına dek kurulan sandıklarda oy kullanabilecek.

Finlandiya'da toplam 6 bin 791 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Türkiye'nin Helsinki Büyükelçisi Deniz Çakar, vatandaşların oy kullanmaya sabah 09.00 itibarıyla başladıklarını belirterek, "Her şey yolunda gidiyor. Vatandaşlarımızın ilgisi memnuniyet verici. Sandık kurullarımız tamam. Müşahitlerimiz seçimi hazırlık sürecinin başından itibaren izliyor." ifadelerini kullandı.

Lübnan

Seçmenler, başkenti Beyrut'ta kurulan sandıklarda yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi 21.00'e kadar sürecek. Seçmenler, 7 Mayıs akşamına dek kurulan sandıklarda oy kullanabilecek.

Lübnan'da toplam 8 bin 336 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "1-7 Mayıs tarihleri arasında sandıklarımız seçmenlere açık olacaktır. Bugün sabahtan itibaren vatandaşlarımız oy kullanımına başladı. Lübnan'da 8 bin 300'den fazla seçmenimiz var. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde oy verme işlemini yapabilmesi için tüm hazırlıklarımızı yaptık." ifadelerini kullandı.

AA