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Galatasaray, Süper Lig'de yarın Başakşehir ile karşılaşacak

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Başakşehir ile karşılaşacak

Japonya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Organizasyonun açık ara şampiyonluk adayı Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 12, takım arkadaşı Sergio Perez'in 2, Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Japonya Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın TSİ 9.00'da başlayacak. 53 turluk yarış ise 24 Eylül Pazar günü TSİ 8.00'de start alacak.

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