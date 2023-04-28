İkinci Dünya Savaşı'nda Fransa saflarında zorla savaştırılan ve "Senegalli Nişancılar" adıyla bilinen Afrikalı piyade birliğinden 9 kişi, ana vatanlarına dönmek için verdikleri mücadeleyi kazandı.

Senegalli Nişancılar Tarih ve Belleği Derneği Başkanı ve Ile-de-France Bölge Meclis Üyesi Aissata Seck, AA muhabirine, Senegal asıllı 9 piyadenin sosyal haklarını kaybetmeden ülkelerine dönmek amacıyla gösterdikleri çabayı anlattı.

Kendisi de Çinhindi Savaşı'nda Fransa saflarında savaşan Senegalli Nişancı'nın torunu olan Seck, birçok ülkede savaşmak zorunda bırakılan ve halen Fransa topraklarında yaşayan Senegalli Nişancılardan 9'unun bugün Air Senegal ile Paris'ten Dakar'a uçuş için yola çıktıklarını söyledi.

Yaşları 95 ile 96 arasında olan bu kişilerin 1946-1954 Fransa-Vietnam Savaşı, 1954-1962 Cezayir Bağımsızlık Savaşı gibi muharebelerde Fransa saflarında savaşmaları için ülkelerinden koparıldığını anlatan Seck, yıllardır verdikleri mücadeleyle Fransa vatandaşlığına hak kazandıklarını ifade etti.

"Fransız makamları haklarını iade etmemek için direndi"

Seck, Fransa'nın bu kişilerin vatandaşlığa alınmaları için ebeveyn doğum akitleri gibi Senegal'de o dönem çıkarılmayan belgeleri talep ederek zorluk yaşattığını, durumu ancak uzun uğraşlar neticesinde Fransız makamlarına zorla da olsa kabul ettirebildiklerini anlattı.

Senegalli Nişancıların 2017'de Fransa vatandaşlığı aldığını söyleyen Seck, diğer yandan yaşlılık maaşlarını alabilmeleri için yılın en az 6 ayını Fransa'da geçirmelerini zorunlu kılan yasal düzenleme nedeniyle aileleri, çocukları olmadan ülkede zor koşullarda yaşamak zorunda bırakıldıklarını kaydetti.

Seck, eşi hasta olan bir nişancının Senegal'de 6 ay 15 gün kaldığı için yaşlılık maaşının kesildiğini hatta devletin önceki yıllarda ödediği 17 bin avroyu geri istediğini dile getirdi.

Bu borcu iptal ettirmeyi başardıklarını belirten Seck, Senegalli Nişancılar'ın hikayesini anlatan "Nişancılar" filminin vizyona girdiği geçen ocak ayında söz konusu düzenlemenin kaldırılmasıyla artık bu kişilerin yurtlarına, ailelerinin yanına onurlu şekilde dönebileceklerini söyledi.

"Filmlerin etkisi oldu"

Seck, Senegalli Nişancılar'ın, eski Fransız askerleri gibi 3 ayda bir ödeme aldıklarını ancak bu ödemenin 2007'ye kadar farklı olduğunu, Rachid Bouchareb'in eski Fransız kolonilerinden gelen askerlerin Fransa'ya İkinci Dünya Savaşı'ndaki katkılarını anlatan "Indigenes" (İsimsiz Kahramanlar) adlı filmi sayesinde eşitlendiğini belirtti.

2006'da "İsimsiz Kahramanlar", 2023'te "Nişancılar" filminin, verdikleri mücadelede kendilerine yardımcı olduğunu vurgulayan Seck, "Nişancılar" filminin 1 milyon 300 bin gişe yaptığını ve belki de birçok kişinin Senegalli Nişancılar'ın hikayesini öğrendiğine dikkati çekti.

"Senegalli Nişancılar" 1857'de kuruldu

Birinci ve İkinci Dünya savaşlarında Fransa saflarında savaştırılan ve "Senegalli Nişancılar" adıyla bilinen Afrikalı piyade birliği, "General Faidherbe" adıyla da bilinen 3. Napolyon tarafından 1857'de kuruldu.

Bu sömürge piyade birliğinde çoğunluğu Senegal'den olsa da Benin, Fildişi Sahili, Gine, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Moritanya'dan da askerler yer alıyordu.

AA