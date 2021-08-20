Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

13 Milyon Pozu!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı, Instagram hesabında 13 milyon takipçi sayısına ulaşmasını verdiği iddialı bir pozla kutladı. .

Mehmet Dinçerler'le yaşadığı aşkla çok konuşulan Hadise, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yine gündem oldu.

Hadise, 13 milyon takipçiye ulaştığını bu kareyle duyurdu.

Değişimiyle dikkat çeken popçuya takipçileri “Bu kız kim?” diye sordu.

Güldür Güldür Show Sezon Hazırlıkları Başladı

Ekranların nerde ise tek güldürü programı Güldür Güldür Show’un yeni sezonu için geri sayım başladı. 9. sezon hazırlıklarına başlayan ekip sevilen kadrosuna yeni isimlerle heyecan katmaya devam edecek…

Sevilen oyuncu Toygan Avanoğlu yeni sezonda Güldür Güldür kadrosunda yer alacak isimlerden. Toygan Avanoğlu geçtiğimiz sezon konuk oyuncu olarak katıldığı bölümle büyük beğeni toplamıştı.

Yeni sezon hazırlıklarına son sürat başlayan ekip çok yakında çekimlere başlayacak.

Gülben Markalaştı!...

Gülben uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve kendi adının baş ve son harflerini verdiği markasını yakında piyasaya çıkartacak. Marka tescili ve içerik işlemlerini bitiren sanatçının hedef kitlesinin her zamanki gibi kadınlar olduğunu söyleyen Ergen yeni sürprizinin içeriğini sır gibi saklıyor.

Son zamanlar ünlü şarkıcılar esas mesleklerinin yanında kozmetik ve moda sektörüne de el attı…Mesela Seda Sayan, kendi adında kolonya çıkartırken Seren Serengil’de hem kozmetik alanında hem de tekstil alanında markasını oluşturdu. Demet Akalın’da DA markası ile kozmetik alanında markalaşırken, Hülya Avşar; parfüm, iç çamaşırı ve tişört tasarladığı By H markasıyla 2002 yılından bu yana öne çıkıyor.

Gülben Ergen’de bence yine bu iki alandan biri de GN markası ile karşımıza çıkabilir…

Gönül Yazar’ın Keyfi Yerine Geldi!

Türk müziğinin güçlü yorumcularından, müzik dünyasının “Taş Bebek” i Gönül Yazar, yeni yaşını geçtiğimiz hafta dostlarının hazırladığı sürpriz bir doğum günü yemeği ile kutladı.

Pandemi nedeniyle 1,5 yılın ardından ilk kez sosyal hayata katılan Gönül Yazar, yeni yaşını; yapımcısı – menajeri Hakan Eren, vokalisti Süha Diker ve Ergun Yıldız’ın organize ettiği sürpriz bir yemekte kutladı.

Erol Kaynar'ın gönderdiği doğum günü pastası ile çok mutlu olan Gönül Yazar, pastasını keserken; “Ben ne söylersem söyleyeyim yaşımı yine abartacaklar o yüzden hiç söylemeyim” diyerek, kaç yaşına girdiğini söylemedi.

Geçtiğimiz ay evde geçirdiği kaza sonucu kaburgası kırılan ve bir aydır yatak istirahatinde olan Yazar, sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye doğru gittiğini söyledi.

Derin Beşikçioğlu’da Anne ve Babasının Mesleğini Seçti!

Tatbikat Sahnesi’nın kurucuları ünlü oyuncular Erdal Beşikçioğlu—Elvin Beşikçioğlu çiftinin kızları Derin Beşikçioğlu da oyunculuğu seçti.

Fransa’da Strasbourg Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde okumaya başlayan Derin Beşikçioğlu’na yapım şirketlerinden dizi teklifleri gelmeye başladı. Tiyatro eğitimine Strasbourg’da başladı ancak bir yandan da İstanbul’da konservatuvar sınavlarına hazırlanıyor. Çocukluğu anne babasının yanında tiyatro kulislerinde geçen, Derin Beşikçioğlu, oyunculuğu seçmesiyle ilgili şunları söylüyor: ‘Ailemin payı büyük. Annemi ve babamı küçüklüğümden beri hem sahnede kamera arkasında gözlemliyorum. Lisede tiyatro topluluklarıyla yıl sonu gösterilerine çıktım. 12 yıl bale eğitimi aldım. Hem balede hem tiyatroda birçok sahne deneyimim oldu. Yine lisede kendi yazdığım, çektiğim ve oynadığım kısa filmim Avrupa genelinde bir yarışmaya gitmeye hak kazandı. Hem sahnenin hem kamera önünün büyüsüne kapılmıştım. Hobi olarak kalmasını istemedim.’’

Yeni Sezonda İlk Veda!

Yeni sezonda taşların bir kez daha yerinden oynayacağı Bir Zamanlar Çukurova'nın ilk bölümü ana kadrodan bir oyuncunun etkili bir vedasına sahne olacak. Dizinin Ümit'i Hande Soral, ilk bölümde veda edecek.

Tims&B'nin atv için Adana'da çektiği "Bir Zamanlar Çukurova" dizisi yeni sezona bomba gibi girecek. Diziye sezon finalinde veda eden Murat Ünalmış'ın canlandırdığı Demir Yaman'ın eski okul arkadaşı ve ortağı Hakan Gümüşoğlu'na İbrahim Çelikkol hayat verecek. Hakan'ın yarım kalan hesabını görmek için Çukurova'ya geleceği dizide intikam ve ihtiras yine başrolde olacak. Öte yandan reyting rekortmeni dizide ileryen bölümlerde ayrılıklar da yaşanmaya devam edecek…

Bursa Bülbülü Biraz Gecikecek!...

Yeni filmi 'Bursa Bülbülü' için hazırlık yapan Ata Demirer evde yaşadığı talihsiz kaza sonrası ayak bileğinden ameliyat oldu. Ünlü komedyen filmin çekimlerini ertelediklerini söyledi.

Kötü haberi sosyal medya hesabından duyuran Demirer, 'Sevgili dostlar, talihsiz bir ev kazası sonucu ayak bileğimden operasyon geçirmek durumunda kaldım. Operasyon başarılı geçti iyiyim... Maalesef sonbaharda çekmeyi planladığımız “ BURSA BÜLBÜLÜ “ filmimizi ileri bir tarihe erteliyoruz. Sağlıklı günlerde kavuşmak üzere.' ifadelerini kullandı.

Bergen Belli Oldu!...Sıra Çekimlerde.

Bergen filmi Eylül ayında sete çıkıyor. Herkes Bergen'i kimin oynayacağını merak ediyordu. İşte o sorunun cevabını Farah Zeynep Abdullah paylaşımı ile verdi.

Farah Zeynep Abdullah, “Bergen” filminde Bergen karakterini canlandıracağını sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf ile duyurdu.

Serenay Sarıkaya, son anda projeden ayrıldığını açıklamıştı. Filmin çekimleri 20 Eylül’de başlıyor.

Ünlü oyuncu en son Masumlar Apartmanı dizisinden İnci karakterini oynamıştı.

Unutursam Fısılda filmindeki performansı gözönüne alınırsa Farah Zeynep, Bergen filmi için bence uygun ama gönül isterdi ki Popstar Mehtap’ta alternatif olarak değerlendirilseydi keşke!...