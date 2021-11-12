Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

Ünlülerin Modacısı Hayatını Kaybetti!

Tarkan, Sezen Aksu, Yonca Evcimik ve Demet Akbağ gibi sanatçıları giydiren modacı Bahar Korçan 57 yaşında yaşamını yitirdi.

Uzun süredir yumurtalık kanseriyle mücadele eden Bahar Korçan İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tarkan bir dönem birlikte çalıştığı Korcan’ın ölüm haberi üzerine Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Çok özel bir ruhtun. Çok güzel bir kalptin. Nurlar, ışıklar içinde uyu Bahar’ım… Çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.

Ümit Sayın Baba Oldu!

2006 yılından bu yana birlikte olduğu Eda Modoğlu ile 2019 yılında nikah masasına oturan Ümit Sayın, şu günlerde babalık sevinci yaşıyor

Eda Modoğlu Sayın'ın geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda bulunan özel bir hastanede doğum yaptı

Çiftin bir kız bebekleri dünyaya geldi. Ümit Sayın yeni doğan kızına “Dua” ismini verdi.

Pınar Deniz'i yükselişi sürüyor!

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, IMDB’nin Türkiye sıralamasında 1. olduktan sonra şimdi de 11 milyonu aşkın uluslararası isimden oluşan dünya sıralamasında 220. oldu.

IMDB’nin Türkiye sıralamasında Hande Erçel, Beren Saat, Ayça Ayşin Turan, Damla Sönmez, Demet Özdemir ve Elçin Sangu gibi isimleri geride bırak Pınar Deniz Türkiye'den sonra dünya sıralamasında da yükselişine devam ediyor.

Rol aldığı Yargı dizisiyle geniş bir hayran kitlesi elde eden 28 yaşındaki oyuncu Pınar Deniz, böylece dünya çapında bir başarıya imza attı.

Bu Nasıl Bi Kulüp!....

Netflix’te yayınlanan başrollerini Gökçe Bahadır, Salih Bademci ,Barış Arduç , Asude Kelebek ve Fırat Tanış’ın paylaştığı Kulüp dizisini bir çırpıda soluksuz izledim…

Şimdiye kadar Netflix’te izlediğim yerli yapımlar arasında en çok ilgimi çeken bu dizi ,1950’li yılların Türkiye’sinde hayata tutunmaya çalışan bir grup azılığın hikayesini anlatıyor..

Bırakın Z kuşağını bizim bile bilmediğimiz bir tarihten kesitleri sunan dizide İstanbul’da yaşayan Sefarad Yahudilerinin kültürlerini ve geleneklerini de hafiften bi işlenmiş.

Kulüp dizisinde Yahudi toplumu için çok önemli olan şabatı, İspanyolcadan devşirme bir lisan olan Ladino’yu ilk kez bir yerli dizide izliyoruz…Ve ayrıca yine pek çok kişinin bilmediği Varlık vergisini ve Aşkale gerçeğini de bu dizide görme fırsatımız oldu.

Türklerle birlikte uyum içinde yaşayan Yahudi,Ermeni ve Rumların ne yazık ki zaman içinde yine siyasetin çarklarında yok oluşlarına da böylece şahit oluyoruz bu dizi ile….

Kulüp, tüccar kızı Matilda’nın hayal kırıklığı ile biten aşkı, katil olup hapishaneye düşmesi, doğurduğu çocuğunun yetimhanede büyümesi ve yıllar sonra hapisten af ile çıkarak çocuğuna sahip çıkma hikayesi!...

Dizinin castı mükemmel… Daha iyi bir castı düşünemiyorum rol alan her isim 50’li yılların atmosferi içinde pırıl pırıl parlıyor. Ama bir isim var ki Salih Bademci “Selim Songür” karakterini adeta uçurmuş. Hiperaktif ama bi o kadar da depresif bir kişiliği o kadar mükemmel birleştirmiş ki iç dünyasında adeta onunla birlikte aynı duyguları yaşıyorsunuz… Ayrıca kendi sesini kullanarak söylediği şarkılar ve yaptığı danslarla inanılmaz başarılı buldum kendisini… tek takıldığım nokta Selim Songür karakterinin Düşperest oyununda Şevki Çepa’nın canlandırdığı Cemalettin karakterine ile biraz fazla örtüşmesi idi…

Kulüp dizisinde benim en dikkatimi çeken bir isimde Fırat Tanış’ın muhteşem oyunculuğu ile taçlandırdığı Çelebi’nin rolü. Hor görülmüş, ezilmiş, dışlanmış, özünde korkak bi yapıya sahip kişilerin gücü ele geçirince nasıl zalimleştiklerinin, etrafındakileri ezmeye çalıştıklarının güzel bir örneği olmuş bu rol!...

Dizilerin yakışıklı jönü Barış Arduç, Ayhan Işık’ı anımsatan görüntüsü ile göze oldukça hoş geliyor… Matilda’nın yetimhanede büyüyen kızı Raşel’i oynayan Asude Kelebek’te sorunlu kız rolünde genç yaşına rağmen hiçte sırıtmamış

Ve dizinin ana mekanı olan Kulüp’ün sahibi Orhan rolünde ise Metin Akdülger rolünün hakkını fazlasıyla veriyor. Aslında Orhan’ında hayatındaki aile sırrı, dizide anlatılan azınlıkların yaşadıkları acıların ve korkunun üstünün nasıl örtüldüğü ile alakalı!...

Su gibi akan 6 bölüm sonrası hikaye havada kalır gibi olunca bunun mutlaka bir devamı olmalı diyor insan ve bakıyoruz ki Kulüp 2. Sezon Ocak 2022 gibi yeniden yeni bölümleri ile izleyici ile buluşacak!

Çünkü bu hikaye daha çok su kaldırır…

Buse Varol’un Bu Hali Çok Beğenildi!

Son günlerde adı Camdaki Kız dizisi ile anılan ama aslında farklı bir proje için görüşmelerini sürdüren Buse Varol, sosyal medyadan yaptığı nostaljik paylaşımı ile çok konuşuldu.

Varol’un paylaştığı kıvır kıvır saçlı, boncuk mavisi gözlü kız çocuğu büyüdü, adını Miss Turkey yarışması ile duyurdu. Dereceye giremese de dikkatleri üzerine çekti ve aldığı dizi teklifi onu Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline getirdi. Sonra da ünlü bir aileye gelin gitti...

Buse Varol, yıllar önceki fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Şubat ayında ikinci kez anne olan ve kızını dünyaya getiren Buse Varol takipçilerine "Eliz bana benziyor mu?" diye sordu.

Bu İşten Herkes Memnun!...

İnanılır gibi değil artık her şeyin fake’i çıktı!...Markalardan sonra şimdi de ünlülerin fake’lerine heves eder olduk!...

Birisi bir ünlüye azıcık benzesin hemen dibinde bitiyor onunla iki selfie yapıp sosyal medyaya yapıştırıp etkileşim alma derdindeyiz.

Geçenlerden Karaköy semalarında Rihanna görülmüş!... Nasıl mı? diye sorduğunuzu duyar gibiyim

Valla Barbados’un medarı iftiharı dünya ünlü yıldız Rihanna , karaköy’de bir mekanda ortaya çıkınca millet bir galyana gelmiş… O mu değil mi diye fikir yürüttükten sonra soluğu yanında alıp fake de olsa bir makas selfieyi almayı da ihmal etmemişler.

Gerçeğinden ayırt etmekte zorlanacağınız fake Rihanna, birebir dövmesine kadar yaptırarak bu benzerliği şansa çevirmiş… Bu işten herkes memnun mekancı memnun, müşteri memnun ve tabiî ki ikizi kadar Rihanna’ya benzeyen hanımda memnun.

Bu Masa İş Yapar!

Flash TV’nin malumunuz sosyal medyadaki lakabı “Halay Kanalı” böyle denmesinin sebebi etliye sütlüye karışmadan fazla siyasetin içine girmeden ekran başındaki izleyiciyi sadece eğlendirmek adına programlar yapmasıydı…2019 yılında kanal kapanma kararı aldı ve yayınlarına son verdi.

Geçtiğimiz aylarda ise FlashTV’nin yeniden yayın hayatına merhaba diyeceği ve bünyesine katacağı her telden her dilden TV programcıları ile yine farklı bir kanal olacağı sloganı ile yola çıkıldı.

Gerçektende öyle oldu ve kanal farklı kültürler , farklı kişilikler , dikkat çekenler ve dahasını bünyesine katarak yola çıktı…

Bu farklı dünyaların bir araya geldiği kanalda bir magazin ve gündem programı var.

Adı “Al Sana Haber”

Hayli renkli bir masa bu masa… Nihat Doğan, Tuğba Ekinci , Bahar Candan, Ebru Polat ve büyük ihtimal bu oluşumun fikir anası Seyhan Soylu!...

Seyhan Soylu müthiş zeki bir kadındır!...Televizyonculuk adına da çok dahiyane işler yapmıştır ve yapamaya da devam ediyor.

Mesela böyle bir programın ve içinde yer alacak bu kadar uç kişiliği bir araya gelmesinde büyük katkısı vardır ve neyin izlenip neyin reyting yapacağını da çok iyi bildiği için hamlelerini yerli yerinde yapar.

Birkaç gündür “Al Sana Haber” programı sosyal medyanın dilinde, program yorumcuları arasındaki sert tartışmalar ve o tartışmalar olurken diğer yorumcuların kendi dünyalarında olmasına kadar her şey sosyal medyada iyi yada kötü bir şekilde işleniyor..

Eğer bu program sosyal medyanın diline düşmüş ise bilin ki izlenmeye başlamıştır ve bu masa iş yapar!...